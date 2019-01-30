Технопарк

Основные сведения Цель кредита на приобретение коммерческого автотранспорта и спецтехники

Валюта рубли

Сумма кредита от 300 000

в зависимости от платежеспособности клиента, обеспечения кредита, оценки бизнес-плана; ПВ от 25%

Срок кредита до 5 лет

до 3 лет при покупке автотранспорта и спецтехники российских марок; до 5 лет при приобретении автотранспорта и спецтехники иностранных марок

Ставка по кредиту годовых от 11%

от 11% годовых при сроке кредита до 2 лет, от 12% — от 2 до 3 лет, от 14% — от 3 до 5 лет; +2 п. п. до подписания акта осмотра приобретенного имущества

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита 1-2% годовых от неиспользованного остатка лимита кредитной линии за резервирование ресурсов ежемесячно

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства обязательно страхование передаваемого в залог имущества, сумма страховой премии за первый год кредитования может быть включена в сумму кредита

Поручительство руководителя и/или собственников бизнеса

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов, по согласованию с банком

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствуют просроченные обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней, по кредитным договорам (договорам займа, лизинга и т. д.), заключенным на срок не менее 6 месяцев, за исключением средств, получаемых на цели, не связанные с осуществлением заемщиком основной деятельности; в отношении заемщика в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства)

Дополнительная информация Предметом программы является грузовой и легковой автотранспорт и спецтехника с годом выпуска не ранее 5 лет до даты выдачи кредита.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна отсрочка погашения основного долга Минусы требуется страхование предмета залога Особые ограничения по данной программе можно приобрести автотранспорт и спецтехнику годом выпуска - не ранее 5 лет до даты выдачи кредита; регистрация заемщика на территории г. Астрахань и Астраханской области; проведение не менее 90% кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету открытому в банке от общего оборота денежных средств по расчетным счетам в течение периода кредитования

Дата актуализации 30.01.2019 16:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Технопарк» в 4 городах России