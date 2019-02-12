Бизнес-Оборот
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, текущие расходы, рефинансирование, гарантийные взносы на участие в тендерах
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 150 000
от 150 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 500 000 руб. для остальных заемщиков
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Срок кредита
1 мес.—4 года
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
11% годовых действует при сроке кредитования 24 мес. и сумме от 5 млн руб.; итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти месяцев
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
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Материальное обеспечение
- гарантии
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
- ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов
банковские гарантии и/или гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; залоговое имущество подлежит обязательному страхованию, за исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов недвижимости; возможна выдача частично необеспеченных кредитов и предоставление денежных средств только под залог товарно-материальных запасов
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Поручительство
собственников бизнеса, физического лица и/или юридических лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
индивидуальный график при наличии сезонности в бизнесе
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Условия досрочного погашения
без комиссий
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ; годовая выручка компании — до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании от 3 мес. для торговли, от 6 мес. для остальных видов деятельности, кроме сезонных, от 12 мес. для сезонных видов деятельности
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залогового обеспечения;
- отсрочка погашения основного долга до 6-ти месяцев
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- срок до 48 мес. действует для отдельной категории заемщиков
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Дата актуализации
12.02.2019 16:56