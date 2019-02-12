Бизнес-Оборот

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, текущие расходы, рефинансирование, гарантийные взносы на участие в тендерах

Валюта рубли

Сумма кредита от 150 000

от 150 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 500 000 руб. для остальных заемщиков

Срок кредита 1 мес.—4 года

Ставка по кредиту годовых от 11%

11% годовых действует при сроке кредитования 24 мес. и сумме от 5 млн руб.; итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день

Материальное обеспечение гарантии недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности транспортные средства ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов банковские гарантии и/или гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; залоговое имущество подлежит обязательному страхованию, за исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов недвижимости; возможна выдача частично необеспеченных кредитов и предоставление денежных средств только под залог товарно-материальных запасов

Поручительство собственников бизнеса, физического лица и/или юридических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график индивидуальный график при наличии сезонности в бизнесе

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ; годовая выручка компании — до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании от 3 мес. для торговли, от 6 мес. для остальных видов деятельности, кроме сезонных, от 12 мес. для сезонных видов деятельности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залогового обеспечения; отсрочка погашения основного долга до 6-ти месяцев Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения срок до 48 мес. действует для отдельной категории заемщиков

Дата актуализации 12.02.2019 16:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Оборот» в 7235 городах России