Бизнес-Инвест

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, модернизация производства, текущий ремонт основных активов, погашение текущей задолженности перед другими банками/лизинговыми компаниями, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая объекты малоэтажного строительства

Валюта рубли

Сумма кредита от 150 000

от 150 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 500 000 руб. для остальных заемщиков

Срок кредита 1 мес.—10 лет

до 7 лет для сельхозпроизводителей, до 10 лет при залоге недвижимости (от 70%), в остальных случаях до 5 лет при сроке ведения бизнеса от 12 мес. и до 3 лет менее 12 мес.

Ставка по кредиту годовых от 11%

11% годовых действует при сроке кредитования 120 мес. и сумме от 5 млн руб.; итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день

Материальное обеспечение гарантии недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности транспортные средства ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов банковские гарантии и/или гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; залоговое имущество подлежит обязательному страхованию, за исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов недвижимости; возможна выдача частично необеспеченных кредитов и предоставление денежных средств только под залог товарно-материальных запасов

Поручительство собственников бизнеса, физических и/или юридических лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график индивидуальный график при сезонном бизнесе

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании от 3 мес. для торговли; от 6 мес. для остальных видов деятельности, кроме сезонных, от 12 мес. для сезонных видов деятельности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок финансирования; отсрочка погашения основного долга 12 месяцев; различные варианты залога Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения Финансирование строительства объектов жилой недвижимости, за исключением малоэтажного жилого строительства не производится

Дата актуализации 12.02.2019 16:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Инвест» в 7235 городах России