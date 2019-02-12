Бизнес-Инвест
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение основных средств, модернизация производства, текущий ремонт основных активов, погашение текущей задолженности перед другими банками/лизинговыми компаниями, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая объекты малоэтажного строительства
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
от 150 000
от 150 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 500 000 руб. для остальных заемщиков
-
Срок кредита
1 мес.—10 лет
до 7 лет для сельхозпроизводителей, до 10 лет при залоге недвижимости (от 70%), в остальных случаях до 5 лет при сроке ведения бизнеса от 12 мес. и до 3 лет менее 12 мес.
-
Ставка по кредиту годовых
от 11%
11% годовых действует при сроке кредитования 120 мес. и сумме от 5 млн руб.; итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
-
Отсрочка начала погашения кредита
до 12 месяцев
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
-
Материальное обеспечение
- гарантии
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
- ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов
банковские гарантии и/или гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; залоговое имущество подлежит обязательному страхованию, за исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов недвижимости; возможна выдача частично необеспеченных кредитов и предоставление денежных средств только под залог товарно-материальных запасов
-
Поручительство
собственников бизнеса, физических и/или юридических лиц
-
Форма выдачи
кредит
-
Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
индивидуальный график при сезонном бизнесе
-
Условия досрочного погашения
без комиссий
-
Срок существования бизнеса
3 месяца
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании от 3 мес. для торговли; от 6 мес. для остальных видов деятельности, кроме сезонных, от 12 мес. для сезонных видов деятельности
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- длительный срок финансирования;
- отсрочка погашения основного долга 12 месяцев;
- различные варианты залога
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- Финансирование строительства объектов жилой недвижимости, за исключением малоэтажного жилого строительства не производится
-
Дата актуализации
12.02.2019 16:49