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Сбербанк России, кредит для бизнеса

Бизнес-Инвест

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств, модернизация производства, текущий ремонт основных активов, погашение текущей задолженности перед другими банками/лизинговыми компаниями, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая объекты малоэтажного строительства
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 150 000
    от 150 000 руб. для сельхозпроизводителей, от 500 000 руб. для остальных заемщиков
  • Срок кредита
    1 мес.—10 лет
    до 7 лет для сельхозпроизводителей, до 10 лет при залоге недвижимости (от 70%), в остальных случаях до 5 лет при сроке ведения бизнеса от 12 мес. и до 3 лет менее 12 мес.
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    11% годовых действует при сроке кредитования 120 мес. и сумме от 5 млн руб.; итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 12 месяцев
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
  • Материальное обеспечение
    • гарантии
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товарно-материальные ценности
    • транспортные средства
    • ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов

    банковские гарантии и/или гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; залоговое имущество подлежит обязательному страхованию, за исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов недвижимости; возможна выдача частично необеспеченных кредитов и предоставление денежных средств только под залог товарно-материальных запасов

  • Поручительство
    собственников бизнеса, физических и/или юридических лиц
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    индивидуальный график при сезонном бизнесе

  • Условия досрочного погашения
    без комиссий
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП (до 70 лет) — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании от 3 мес. для торговли; от 6 мес. для остальных видов деятельности, кроме сезонных, от 12 мес. для сезонных видов деятельности
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок финансирования;
    • отсрочка погашения основного долга 12 месяцев;
    • различные варианты залога
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • Финансирование строительства объектов жилой недвижимости, за исключением малоэтажного жилого строительства не производится
  • Дата актуализации
    12.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Инвест» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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