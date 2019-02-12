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Сбербанк России, кредит для бизнеса

Бизнес-Недвижимость

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение офисных, производственных, складских помещений, торговых площадей (магазины, торговые центры), ресторанов и других объектов общественного питания, объектов гостиничного бизнеса, земельных участков, других видов коммерческой недвижимости; рефинансирование коммерческой ипотеки
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 500 000
    первоначальный взнос — от 20%
  • Срок кредита
    1 мес.—10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    11% годовых действует при сроке кредитования 120 мес. и сумме от 5 млн руб.; итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита;
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    12 месяцев (основного долга)
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
  • Материальное обеспечение
    • имущественные/денежные права (требования)
    • корпоративное имущество
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    залог приобретаемой коммерческой недвижимости; имущественных прав по договору долевого участия в строительстве, при приобретении строящегося объекта недвижимости у аккредитованного застройщика, строящего с участием кредитных средств банка; имеющегося имущества на срок строительства, при приобретении строящегося объекта у не аккредитованных застройщиков; залоговое имущество подлежит обязательному страхованию за исключением земельных участков

  • Поручительство
    физических или юридических лиц
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    индивидуальный график при наличии сезонности в бизнесе

  • Условия досрочного погашения
    без штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании не менее 12 мес. для сезонных видов деятельности
  • Дополнительная информация
    Возможно приобретение строящихся объектов коммерческой недвижимости у аккредитованных застройщиков, строящих с участием кредитных средств банка.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок финансирования;
    • отсрочка погашения основного долга 12 месяцев
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    12.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Недвижимость» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
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