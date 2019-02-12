Бизнес-Недвижимость
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение офисных, производственных, складских помещений, торговых площадей (магазины, торговые центры), ресторанов и других объектов общественного питания, объектов гостиничного бизнеса, земельных участков, других видов коммерческой недвижимости; рефинансирование коммерческой ипотеки
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 500 000
первоначальный взнос — от 20%
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Срок кредита
1 мес.—10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
11% годовых действует при сроке кредитования 120 мес. и сумме от 5 млн руб.; итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита;
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
12 месяцев (основного долга)
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
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Материальное обеспечение
- имущественные/денежные права (требования)
- корпоративное имущество
- недвижимость
- приобретаемое имущество
залог приобретаемой коммерческой недвижимости; имущественных прав по договору долевого участия в строительстве, при приобретении строящегося объекта недвижимости у аккредитованного застройщика, строящего с участием кредитных средств банка; имеющегося имущества на срок строительства, при приобретении строящегося объекта у не аккредитованных застройщиков; залоговое имущество подлежит обязательному страхованию за исключением земельных участков
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Поручительство
физических или юридических лиц
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
индивидуальный график при наличии сезонности в бизнесе
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Условия досрочного погашения
без штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании не менее 12 мес. для сезонных видов деятельности
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Дополнительная информация
Возможно приобретение строящихся объектов коммерческой недвижимости у аккредитованных застройщиков, строящих с участием кредитных средств банка.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- длительный срок финансирования;
- отсрочка погашения основного долга 12 месяцев
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
12.02.2019 16:50