Бизнес-Недвижимость

Основные сведения Цель кредита приобретение офисных, производственных, складских помещений, торговых площадей (магазины, торговые центры), ресторанов и других объектов общественного питания, объектов гостиничного бизнеса, земельных участков, других видов коммерческой недвижимости; рефинансирование коммерческой ипотеки

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

первоначальный взнос — от 20%

Срок кредита 1 мес.—10 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

11% годовых действует при сроке кредитования 120 мес. и сумме от 5 млн руб.; итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита;

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита 12 месяцев (основного долга)

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) корпоративное имущество недвижимость приобретаемое имущество залог приобретаемой коммерческой недвижимости; имущественных прав по договору долевого участия в строительстве, при приобретении строящегося объекта недвижимости у аккредитованного застройщика, строящего с участием кредитных средств банка; имеющегося имущества на срок строительства, при приобретении строящегося объекта у не аккредитованных застройщиков; залоговое имущество подлежит обязательному страхованию за исключением земельных участков

Поручительство физических или юридических лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график индивидуальный график при наличии сезонности в бизнесе

Условия досрочного погашения без штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты РФ с годовой выручкой до 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании не менее 12 мес. для сезонных видов деятельности

Дополнительная информация Возможно приобретение строящихся объектов коммерческой недвижимости у аккредитованных застройщиков, строящих с участием кредитных средств банка.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок финансирования; отсрочка погашения основного долга 12 месяцев Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 12.02.2019 16:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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