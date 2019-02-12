Бизнес-Доверие

Основные сведения Цель кредита любая (подтверждение целевого использования не требуется)

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

до 60% от оценочной рыночной стоимости объекта жилой недвижимости, до 50% от оценочной рыночной стоимости объекта коммерческой и производственной недвижимости, до 90% от оценочной стоимости векселей и депозитных сертификатов ПАО Сбербанк, являющихся предметом залога

Срок кредита 3 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых от 12%

мин. ставка действует при сроке кредитования 36 мес. и сумме кредита от 15 млн руб.; итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита до 3-х месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

Срок рассмотрения заявки, дней от 3

Материальное обеспечение не требуется недвижимость ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов обязательно страхование

Поручительство собственника бизнеса, одного из членов семьи ИП или третьего лица (на всю сумму обязательств)

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график индивидуальный график при наличии сезонности в бизнесе

Условия досрочного погашения без комиссии

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты РФ; годовая выручка компании не превышает 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании при залоге объектов недвижимости не менее 12-ти месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможно кредитование без залога; отсрочка погашения кредита до 3-х месяцев Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 12.02.2019 17:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Доверие» в 7235 городах России