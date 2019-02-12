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Сбербанк России, кредит для бизнеса

Бизнес-Доверие

Основные сведения

  • Цель кредита
    любая (подтверждение целевого использования не требуется)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 500 000
    до 60% от оценочной рыночной стоимости объекта жилой недвижимости, до 50% от оценочной рыночной стоимости объекта коммерческой и производственной недвижимости, до 90% от оценочной стоимости векселей и депозитных сертификатов ПАО Сбербанк, являющихся предметом залога
  • Срок кредита
    3 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    мин. ставка действует при сроке кредитования 36 мес. и сумме кредита от 15 млн руб.; итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 3-х месяцев
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    от 3
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов

    обязательно страхование

  • Поручительство
    собственника бизнеса, одного из членов семьи ИП или третьего лица (на всю сумму обязательств)
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    индивидуальный график при наличии сезонности в бизнесе

  • Условия досрочного погашения
    без комиссии
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — резиденты РФ; годовая выручка компании не превышает 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании при залоге объектов недвижимости не менее 12-ти месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможно кредитование без залога;
    • отсрочка погашения кредита до 3-х месяцев
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    12.02.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Доверие» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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Телефоны
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