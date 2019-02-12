Бизнес-Доверие
Основные сведения
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Цель кредита
любая (подтверждение целевого использования не требуется)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 500 000
до 60% от оценочной рыночной стоимости объекта жилой недвижимости, до 50% от оценочной рыночной стоимости объекта коммерческой и производственной недвижимости, до 90% от оценочной стоимости векселей и депозитных сертификатов ПАО Сбербанк, являющихся предметом залога
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Срок кредита
3 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
мин. ставка действует при сроке кредитования 36 мес. и сумме кредита от 15 млн руб.; итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
до 3-х месяцев
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
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Срок рассмотрения заявки, дней
от 3
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- ценные бумаги, в т.ч. векселя, паи ПИФов
обязательно страхование
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Поручительство
собственника бизнеса, одного из членов семьи ИП или третьего лица (на всю сумму обязательств)
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
индивидуальный график при наличии сезонности в бизнесе
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Условия досрочного погашения
без комиссии
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — резиденты РФ; годовая выручка компании не превышает 400 млн. рублей; срок ведения хозяйственной деятельности компании при залоге объектов недвижимости не менее 12-ти месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможно кредитование без залога;
- отсрочка погашения кредита до 3-х месяцев
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
12.02.2019 17:04