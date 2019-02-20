Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита приобретение имущества, ремонт, строительство, развитие нового направления деятельности, расширение бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита до 150 000 000

Срок кредита до 12 лет

Ставка по кредиту годовых от 10%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита да

Материальное обеспечение залог 3-их лиц недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте транспортные средства до 25% суммы кредита может быть без обеспечения

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения основного долга; различные варианты залога; длительный срок кредитования Особые ограничения максимальная ставка на сайте банка не указана; необходимо наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 20.02.2019 22:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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