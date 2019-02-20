Инвестиционный
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение имущества, ремонт, строительство, развитие нового направления деятельности, расширение бизнеса
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 150 000 000
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Срок кредита
до 12 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 10%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
да
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товары в обороте
- транспортные средства
до 25% суммы кредита может быть без обеспечения
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- отсрочка погашения основного долга;
- различные варианты залога;
- длительный срок кредитования
- максимальная ставка на сайте банка не указана;
- необходимо наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
20.02.2019 22:03