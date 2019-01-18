Беззалоговый

Основные сведения Цель кредита текущие и инвестиционные цели

Валюта рубли

Сумма кредита индивидуально

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 28—31%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Срок рассмотрения заявки, дней до 3

Материальное обеспечение не требуется

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; без комиссий за выдачу и обслуживание кредита

Дата актуализации 18.01.2019 16:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Беззалоговый» в 4 городах России