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ГринКомБанк, кредит для бизнеса

Беззалоговый

Основные сведения

  • Цель кредита
    текущие и инвестиционные цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    индивидуально
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    28—31%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 3
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • без комиссий за выдачу и обслуживание кредита
  • Дата актуализации
    18.01.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Беззалоговый» в 4 городах России

Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
ОГРН
1023800000190
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(3952) 25-51-96

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