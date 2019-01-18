Беззалоговый
Основные сведения
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Цель кредита
текущие и инвестиционные цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
индивидуально
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
28—31%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 3
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Материальное обеспечение
не требуется
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- без залога;
- без комиссий за выдачу и обслуживание кредита
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Дата актуализации
18.01.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Беззалоговый» в 4 городах России
Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
1023800000190
в вашем городе
Москва
(3952) 25-51-96