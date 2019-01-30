Делу дом

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

в зависимости от платежеспособности клиента, обеспечения кредита, оценки бизнес-плана; ПВ от 25%

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

от 11% годовых при сроке кредита до 2 лет, от 12% — от 2 до 3 лет, от 14% — от 3 до 5 лет

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество обязательно страхование недвижимого имущества на сумму не менее остатка ссудной задолженности

Поручительство руководителя и/или собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график погашение процентов — ежемесячно

Условия досрочного погашения без штрафов, по согласованию с банком

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; отсутствуют просроченные обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней, по кредитным договорам (договорам займа, лизинга и т. д.), заключенным на срок не менее 6 месяцев, за исключением средств, получаемых на цели, не связанные с осуществлением заемщиком основной деятельности; в отношении заемщика в течение 2-х лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок финансирования Особые ограничения регистрация заемщика на территории г. Астрахань и Астраханской области; проведение не менее 90% кредитовых оборотов денежных средств по расчетному счету открытому в банке от общего оборота денежных средств по расчетным счетам в течение периода кредитования

Дата актуализации 30.01.2019 16:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Делу дом» в 4 городах России