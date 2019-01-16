Бизнес-актив

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств для собственных нужд бизнеса (недвижимость, оборудование); капитальный ремонт помещений; строительство

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита по тарифам

Материальное обеспечение валютные ценности, в т.ч. драгметаллы, иностранная валюта недвижимость поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса смешанное обеспечение товары в обороте транспортные средства

Поручительство учредителей, владеющих не менее 20% уставного капитала; для ИП — поручительство супруга(и) при наличии

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; ведение хозяйственной деятельности не менее 12 мес. для сезонных видов деятельности, для получения кредитов на сумму до 30 млн рублей

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залогового обеспечения Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 16.01.2019 15:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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