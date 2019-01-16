Бизнес-актив
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств для собственных нужд бизнеса (недвижимость, оборудование); капитальный ремонт помещений; строительство
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
по тарифам
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Материальное обеспечение
- валютные ценности, в т.ч. драгметаллы, иностранная валюта
- недвижимость
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- смешанное обеспечение
- товары в обороте
- транспортные средства
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Поручительство
учредителей, владеющих не менее 20% уставного капитала; для ИП — поручительство супруга(и) при наличии
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; ведение хозяйственной деятельности не менее 12 мес. для сезонных видов деятельности, для получения кредитов на сумму до 30 млн рублей
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залогового обеспечения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
16.01.2019 15:10