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Дальневосточный Банк, кредит для бизнеса

Бизнес-авто

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение транспортных средств не старше 3-х лет: легковой, грузовой, прицепы и полуприцепы, транспорт для пассажирских перевозок
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 7 000 000
    ПВ от 30% для транспорта иностранного производства, от 40% — российского/китайского производства
  • Срок кредита
    до 5 лет
    до 5-ти лет при покупке авто иностранного производства, до 3-х лет — российского/китайского производства
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Материальное обеспечение
    • приобретаемое имущество
    • транспортные средства
  • Поручительство
    учредителей, владеющих не менее 20% уставного капитала; для ИП — поручительство супруга(и) при наличии
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; ведение хозяйственной деятельности не менее 12 мес. для сезонных видов деятельности
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсутствие комиссии банка за выдачу кредита
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    16.01.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-авто» в 24 городах России

Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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