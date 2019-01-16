Бизнес-авто

Основные сведения Цель кредита приобретение транспортных средств не старше 3-х лет: легковой, грузовой, прицепы и полуприцепы, транспорт для пассажирских перевозок

Валюта рубли

Сумма кредита до 7 000 000

ПВ от 30% для транспорта иностранного производства, от 40% — российского/китайского производства

Срок кредита до 5 лет

до 5-ти лет при покупке авто иностранного производства, до 3-х лет — российского/китайского производства

Ставка по кредиту годовых от 12%

Материальное обеспечение приобретаемое имущество транспортные средства

Поручительство учредителей, владеющих не менее 20% уставного капитала; для ИП — поручительство супруга(и) при наличии

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; ведение хозяйственной деятельности не менее 12 мес. для сезонных видов деятельности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствие комиссии банка за выдачу кредита Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 16.01.2019 15:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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