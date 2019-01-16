Бизнес-ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение недвижимого имущества

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

до 75% от стоимости имущества, наименьшей из договора купли-продажи или отчета об оценке

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита по тарифам

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество ипотека в силу закона; требуется страхование залога в пользу банка

Поручительство учредителей, владеющих не менее 20% уставного капитала; для ИП — поручительство супруга(и) при наличии

Форма выдачи кредит

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; срок ведения хозяйственной деятельности от 12-ти мес. для сезонных видов деятельности, для получения кредитов на сумму до 30 млн руб.

Дополнительная информация Возможно приобретение, как отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений, квартир, приобретаемых для бизнес-целей, земельных участков, так и незавершенных строительством объектов.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы макс. ставка на сайте банка не указана Особые ограничения возможно приобретение как отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений, квартир, приобретаемых для бизнес-целей, земельных участков, так и незавершенных строительством объектов

Дата актуализации 16.01.2019 15:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-ипотека» в 24 городах России