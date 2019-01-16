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Дальневосточный Банк, кредит для бизнеса

Бизнес-ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение недвижимого имущества
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30 000 000
    до 75% от стоимости имущества, наименьшей из договора купли-продажи или отчета об оценке
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    по тарифам
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    ипотека в силу закона; требуется страхование залога в пользу банка

  • Поручительство
    учредителей, владеющих не менее 20% уставного капитала; для ИП — поручительство супруга(и) при наличии
  • Форма выдачи
    кредит
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; срок ведения хозяйственной деятельности от 12-ти мес. для сезонных видов деятельности, для получения кредитов на сумму до 30 млн руб.
  • Дополнительная информация
    Возможно приобретение, как отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений, квартир, приобретаемых для бизнес-целей, земельных участков, так и незавершенных строительством объектов.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • макс. ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • возможно приобретение как отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений, квартир, приобретаемых для бизнес-целей, земельных участков, так и незавершенных строительством объектов
  • Дата актуализации
    16.01.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-ипотека» в 24 городах России

Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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