Бизнес-ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение недвижимого имущества
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
до 75% от стоимости имущества, наименьшей из договора купли-продажи или отчета об оценке
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
по тарифам
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
ипотека в силу закона; требуется страхование залога в пользу банка
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Поручительство
учредителей, владеющих не менее 20% уставного капитала; для ИП — поручительство супруга(и) при наличии
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Форма выдачи
кредит
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; срок ведения хозяйственной деятельности от 12-ти мес. для сезонных видов деятельности, для получения кредитов на сумму до 30 млн руб.
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Дополнительная информация
Возможно приобретение, как отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений, квартир, приобретаемых для бизнес-целей, земельных участков, так и незавершенных строительством объектов.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
Особые ограничения
- макс. ставка на сайте банка не указана
- возможно приобретение как отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений, квартир, приобретаемых для бизнес-целей, земельных участков, так и незавершенных строительством объектов
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Дата актуализации
16.01.2019 15:14