Развитие бизнеса

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; приобретение основных средств; капитальный ремонт помещений; развитие нового направления и расширение бизнеса

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

Срок кредита до 3 лет

до 2-х лет кредитная линия с лимитом задолженности

Ставка по кредиту годовых от 11%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита по тарифам

Материальное обеспечение валютные ценности, в т.ч. драгметаллы, иностранная валюта недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте транспортные средства

Поручительство учредителей, владеющих не менее 20% уставного капитала; для ИП — поручительство супруга(и) при наличии

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; срок ведения хоз. деятельности от 3 мес. для торговли / при сумме кредита до 1,5 млн руб., от 6 мес. для остальных видов деятельности, кроме сезонных / при сумме кредита до 10 млн руб., от 12 мес. для сезонных видов деятельности / при сумме кредита до 30 млн руб.

Дополнительная информация Возможно приобретение, как отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений, квартир, приобретаемых для бизнес-целей, земельных участков, так и незавершенных строительством объектов.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог; различные способы кредитования Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 16.01.2019 14:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Развитие бизнеса» в 24 городах России