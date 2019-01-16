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Дальневосточный Банк, кредит для бизнеса

Развитие бизнеса

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; приобретение основных средств; капитальный ремонт помещений; развитие нового направления и расширение бизнеса
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
    до 2-х лет кредитная линия с лимитом задолженности
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    по тарифам
  • Материальное обеспечение
    • валютные ценности, в т.ч. драгметаллы, иностранная валюта
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Поручительство
    учредителей, владеющих не менее 20% уставного капитала; для ИП — поручительство супруга(и) при наличии
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; срок ведения хоз. деятельности от 3 мес. для торговли / при сумме кредита до 1,5 млн руб., от 6 мес. для остальных видов деятельности, кроме сезонных / при сумме кредита до 10 млн руб., от 12 мес. для сезонных видов деятельности / при сумме кредита до 30 млн руб.
  • Дополнительная информация
    Возможно приобретение, как отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений, квартир, приобретаемых для бизнес-целей, земельных участков, так и незавершенных строительством объектов.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог;
    • различные способы кредитования
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    16.01.2019 14:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Развитие бизнеса» в 24 городах России

Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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