Развитие бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств; приобретение основных средств; капитальный ремонт помещений; развитие нового направления и расширение бизнеса
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
до 2-х лет кредитная линия с лимитом задолженности
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
по тарифам
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Материальное обеспечение
- валютные ценности, в т.ч. драгметаллы, иностранная валюта
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товары в обороте
- транспортные средства
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Поручительство
учредителей, владеющих не менее 20% уставного капитала; для ИП — поручительство супруга(и) при наличии
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; срок ведения хоз. деятельности от 3 мес. для торговли / при сумме кредита до 1,5 млн руб., от 6 мес. для остальных видов деятельности, кроме сезонных / при сумме кредита до 10 млн руб., от 12 мес. для сезонных видов деятельности / при сумме кредита до 30 млн руб.
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Дополнительная информация
Возможно приобретение, как отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений, квартир, приобретаемых для бизнес-целей, земельных участков, так и незавершенных строительством объектов.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог;
- различные способы кредитования
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
16.01.2019 14:59