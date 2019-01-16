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Заубер Банк, кредит для бизнеса

Для бизнеса

Основные сведения

  • Цель кредита
    любая
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    5 000 000—50 000 000
    определяется в зависимости от особенностей и финансовых показателей бизнеса
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 15%
    устанавливается в зависимости от материального обеспечения, параметров сделки, особенностей бизнеса и его финансовых показателей
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна в зависимости от структуры сделки
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • смешанное обеспечение
    • транспортные средства

    поручительство Фонда содействия кредитования малого бизнеса до 50% от суммы кредита

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ИП, ООО, АО
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • различные варианты залогового обеспечения
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана;
    • требуется отсутствие отрицательной кредитной истории
    Особые ограничения
    • местоположение бизнеса заемщика в регионе присутствия банка
  • Дата актуализации
    16.01.2019 16:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для бизнеса» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
ОГРН
1020900001781
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