Для бизнеса

Основные сведения Цель кредита любая

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—50 000 000

определяется в зависимости от особенностей и финансовых показателей бизнеса

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 15%

устанавливается в зависимости от материального обеспечения, параметров сделки, особенностей бизнеса и его финансовых показателей

Отсрочка начала погашения кредита возможна в зависимости от структуры сделки

Материальное обеспечение залог 3-их лиц недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса смешанное обеспечение транспортные средства поручительство Фонда содействия кредитования малого бизнеса до 50% от суммы кредита

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ИП, ООО, АО

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; различные варианты залогового обеспечения Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана; требуется отсутствие отрицательной кредитной истории Особые ограничения местоположение бизнеса заемщика в регионе присутствия банка

Дата актуализации 16.01.2019 16:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Для бизнеса» в 2 городах России