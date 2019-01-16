Для бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
любая
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—50 000 000
определяется в зависимости от особенностей и финансовых показателей бизнеса
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 15%
устанавливается в зависимости от материального обеспечения, параметров сделки, особенностей бизнеса и его финансовых показателей
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна в зависимости от структуры сделки
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- смешанное обеспечение
- транспортные средства
поручительство Фонда содействия кредитования малого бизнеса до 50% от суммы кредита
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
ИП, ООО, АО
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- различные варианты залогового обеспечения
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана;
- требуется отсутствие отрицательной кредитной истории
- местоположение бизнеса заемщика в регионе присутствия банка
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Дата актуализации
16.01.2019 16:09