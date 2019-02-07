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Левобережный, кредит для бизнеса

Фонд для бизнеса

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств и инвестиции
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—5 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
    до 4 лет на оборотные средства, до 3 лет кредитная линия с лимитом задолженности
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,5%
  • Отсрочка начала погашения кредита
    3-6 мес.
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса

    поручительство не менее 50% от суммы кредита

  • Поручительство
    учредителей (участников), совокупная доля которых в компании не менее 51%; связанных компаний (всех работающих); супруга(и)/третьих лиц (если выступают залогодателями)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, зарегистрированные на территории Новосибирска и Новосибирской области с годовой выручкой до 400 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • отсрочка погашения основного до 6 мес.
    Минусы
    • макс. ставку банк не указывает
  • Дата актуализации
    07.02.2019 14:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Фонд для бизнеса» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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