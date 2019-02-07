Фонд для бизнеса
Основные сведения
-
Цель кредита
пополнение оборотных средств и инвестиции
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
500 000—5 000 000
-
Срок кредита
до 5 лет
до 4 лет на оборотные средства, до 3 лет кредитная линия с лимитом задолженности
-
Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
-
Отсрочка начала погашения кредита
3-6 мес.
-
Материальное обеспечение
- не требуется
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
поручительство не менее 50% от суммы кредита
-
Поручительство
учредителей (участников), совокупная доля которых в компании не менее 51%; связанных компаний (всех работающих); супруга(и)/третьих лиц (если выступают залогодателями)
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
-
Срок существования бизнеса
12 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, зарегистрированные на территории Новосибирска и Новосибирской области с годовой выручкой до 400 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога;
- отсрочка погашения основного до 6 мес.
- макс. ставку банк не указывает
-
Дата актуализации
07.02.2019 14:11