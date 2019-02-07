Фонд для бизнеса

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств и инвестиции

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—5 000 000

Срок кредита до 5 лет

до 4 лет на оборотные средства, до 3 лет кредитная линия с лимитом задолженности

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

Отсрочка начала погашения кредита 3-6 мес.

Материальное обеспечение не требуется поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса поручительство не менее 50% от суммы кредита

Поручительство учредителей (участников), совокупная доля которых в компании не менее 51%; связанных компаний (всех работающих); супруга(и)/третьих лиц (если выступают залогодателями)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, зарегистрированные на территории Новосибирска и Новосибирской области с годовой выручкой до 400 млн руб.; не нулевая, не убыточная отчетность компании за последний отчетный квартал

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; отсрочка погашения основного до 6 мес. Минусы макс. ставку банк не указывает

Дата актуализации 07.02.2019 14:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Фонд для бизнеса» в 41 городе России