Оборотный

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита от 1 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 14%

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности транспортные средства страхование заложенного имущества по усмотрению банка; при недостаточном обеспечении может быть принято поручительство Гарантийного Фонда РТ

Поручительство собственников бизнеса, супруга(и) — для ИП

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты РФ; выручка за предыдущий календарный год — до 400 млн руб.; численность персонала — до 250 чел.; доля участия в УК заемщика органов государственной власти, юридических лиц, конечным собственником которых являются органы государственной власти (федеральной, региональной, муниципальной); нерезидентов РФ; юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства — не более 25%

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения требуется открытие расчетного счета и перевод оборотов в банк

Дата актуализации 28.01.2019 16:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный» в 3 городах России