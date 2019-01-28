Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств, реализация бизнес-плана

Валюта рубли

Сумма кредита от 1 000 000

ПВ от 20% стоимости проекта на развитие и расширение действующего бизнеса, от 30% — на освоение новых направлений и сфер деятельности в рамках действующего бизнеса

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 14,5%

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество товарно-материальные ценности транспортные средства приобретаемое / имеющееся имущество; может быть принято поручительство Гарантийного Фонда РТ

Поручительство собственников бизнеса, супруга(и) — для ИП

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты РФ; выручка за предыдущий календарный год — до 400 млн руб.; численность персонала — до 250 чел.; доля участия в УК заемщика органов государственной власти, юридических лиц, конечным собственником которых являются органы государственной власти (федеральной, региональной, муниципальной); нерезидентов РФ; юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства — не более 25%

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения открытие расчетного счета и перевод оборотов денежных средств в банк является обязательным

Дата актуализации 28.01.2019 16:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 3 городах России