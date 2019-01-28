Инвестиционный
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение основных средств, реализация бизнес-плана
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 1 000 000
ПВ от 20% стоимости проекта на развитие и расширение действующего бизнеса, от 30% — на освоение новых направлений и сфер деятельности в рамках действующего бизнеса
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 14,5%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 7
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Материальное обеспечение
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
приобретаемое / имеющееся имущество; может быть принято поручительство Гарантийного Фонда РТ
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Поручительство
собственников бизнеса, супруга(и) — для ИП
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — резиденты РФ; выручка за предыдущий календарный год — до 400 млн руб.; численность персонала — до 250 чел.; доля участия в УК заемщика органов государственной власти, юридических лиц, конечным собственником которых являются органы государственной власти (федеральной, региональной, муниципальной); нерезидентов РФ; юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства — не более 25%
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- открытие расчетного счета и перевод оборотов денежных средств в банк является обязательным
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Дата актуализации
28.01.2019 16:35