Овердрафт

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 40% от среднемесячного кредитового оборота

Срок кредита до 1 года

срок траншей до 90 календарных дней

Ставка по кредиту годовых от 14,5%

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товарно-материальные ценности транспортные средства страхование по усмотрению банка; при недостаточном обеспечении может быть принято поручительство Гарантийного Фонда РТ

Поручительство собственников бизнеса, супруга(и) — для ИП

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Требования к заемщику ЮЛ, ИП — резиденты РФ; выручка за предыдущий календарный год — до 400 млн руб.; численность персонала — до 250 чел.; доля участия в УК заемщика органов государственной власти, юридических лиц, конечным собственником которых являются органы государственной власти (федеральной, региональной, муниципальной); нерезидентов РФ; юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства — не более 25%

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы учитываются обороты в сторонних банках Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения требуется открытие расчетного счета и перевод оборотов в банк

Дата актуализации 28.01.2019 16:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 3 городах России