Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 40% от среднемесячного кредитового оборота
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Срок кредита
до 1 года
срок траншей до 90 календарных дней
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Ставка по кредиту годовых
от 14,5%
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
страхование по усмотрению банка; при недостаточном обеспечении может быть принято поручительство Гарантийного Фонда РТ
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Поручительство
собственников бизнеса, супруга(и) — для ИП
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП — резиденты РФ; выручка за предыдущий календарный год — до 400 млн руб.; численность персонала — до 250 чел.; доля участия в УК заемщика органов государственной власти, юридических лиц, конечным собственником которых являются органы государственной власти (федеральной, региональной, муниципальной); нерезидентов РФ; юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства — не более 25%
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- учитываются обороты в сторонних банках
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- требуется открытие расчетного счета и перевод оборотов в банк
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Дата актуализации
28.01.2019 16:40