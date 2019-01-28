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Аверс, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 40% от среднемесячного кредитового оборота
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок траншей до 90 календарных дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14,5%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товарно-материальные ценности
    • транспортные средства

    страхование по усмотрению банка; при недостаточном обеспечении может быть принято поручительство Гарантийного Фонда РТ

  • Поручительство
    собственников бизнеса, супруга(и) — для ИП
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП — резиденты РФ; выручка за предыдущий календарный год — до 400 млн руб.; численность персонала — до 250 чел.; доля участия в УК заемщика органов государственной власти, юридических лиц, конечным собственником которых являются органы государственной власти (федеральной, региональной, муниципальной); нерезидентов РФ; юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства — не более 25%
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • учитываются обороты в сторонних банках
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • требуется открытие расчетного счета и перевод оборотов в банк
  • Дата актуализации
    28.01.2019 16:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 3 городах России

Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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