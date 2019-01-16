Просто+

Основные сведения Цель кредита любые цели под залог автомобиля

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

Срок кредита до 5 лет

до 3 лет - на пополнение оборотных средств

Ставка по кредиту годовых от 17%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Материальное обеспечение залог 3-их лиц транспортные средства

Поручительство не требуется

Форма выдачи кредит сумма кредита перечисляется на расчетный счет в банке с возможностью снятия наличными

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (до 2-х участников), ИП (возраст 27—65 лет), собственники ООО (возраст 21—65 лет)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без поручителей; отсутствие комиссий за выдачу и обслуживание кредита; возможно получение кредита наличными Минусы небольшая сумма кредита; макс. ставку банк не указывает Особые ограничения для клиентов Екатеринбурга и Верхней Пышмы; наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 16.01.2019 12:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Просто+» в 31 городе России