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Основные сведения
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Цель кредита
любые цели под залог автомобиля
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
до 3 лет - на пополнение оборотных средств
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Ставка по кредиту годовых
от 17%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- транспортные средства
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Поручительство
не требуется
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Форма выдачи
кредит
сумма кредита перечисляется на расчетный счет в банке с возможностью снятия наличными
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Режим погашения
индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (до 2-х участников), ИП (возраст 27—65 лет), собственники ООО (возраст 21—65 лет)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без поручителей;
- отсутствие комиссий за выдачу и обслуживание кредита;
- возможно получение кредита наличными
Особые ограничения
- небольшая сумма кредита;
- макс. ставку банк не указывает
- для клиентов Екатеринбурга и Верхней Пышмы;
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
16.01.2019 12:07