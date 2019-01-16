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Кольцо Урала, кредит для бизнеса

Просто+

Основные сведения

  • Цель кредита
    любые цели под залог автомобиля
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
    до 3 лет - на пополнение оборотных средств
  • Ставка по кредиту годовых
    от 17%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • транспортные средства
  • Поручительство
    не требуется
  • Форма выдачи
    кредит

    сумма кредита перечисляется на расчетный счет в банке с возможностью снятия наличными

  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (до 2-х участников), ИП (возраст 27—65 лет), собственники ООО (возраст 21—65 лет)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без поручителей;
    • отсутствие комиссий за выдачу и обслуживание кредита;
    • возможно получение кредита наличными
    Минусы
    • небольшая сумма кредита;
    • макс. ставку банк не указывает
    Особые ограничения
    • для клиентов Екатеринбурга и Верхней Пышмы;
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    16.01.2019 12:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Просто+» в 31 городе России

Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
ОГРН
1026600001955
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 500-50-11 — единая справочная служба

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