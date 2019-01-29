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КС Банк, кредит для бизнеса

Недвижимость

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение недвижимого имущества
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—4 000 000
    ПВ — от 15%
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    14%
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 5
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    приобретаемое недвижимое имущество: здания/сооружения, нежилые помещения; объекты незавершенного строительства; жилые помещения, принадлежащие на праве собственности юридическому лицу; земельные участки

  • Поручительство
    юридических лиц, ИП, физических лиц
  • Форма выдачи
    кредит

    на расчетный счет заемщика в банке

  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, осуществляющие хозяйственную деятельность не менее 6 месяцев (не менее 12 месяцев при осуществлении сезонного вида деятельности)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • фиксированная ставка
    Минусы
    • небольшая сумма кредитования
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) счета в банке
  • Дата актуализации
    29.01.2019 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Недвижимость» в 21 городе России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
ОГРН
1021300000072
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8342) 23-50-50

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