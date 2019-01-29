Недвижимость

Основные сведения Цель кредита приобретение недвижимого имущества

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

ПВ — от 15%

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 14%

Срок рассмотрения заявки, дней до 5

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость приобретаемое имущество приобретаемое недвижимое имущество: здания/сооружения, нежилые помещения; объекты незавершенного строительства; жилые помещения, принадлежащие на праве собственности юридическому лицу; земельные участки

Поручительство юридических лиц, ИП, физических лиц

Форма выдачи кредит на расчетный счет заемщика в банке

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, осуществляющие хозяйственную деятельность не менее 6 месяцев (не менее 12 месяцев при осуществлении сезонного вида деятельности)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы фиксированная ставка Минусы небольшая сумма кредитования Особые ограничения наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 29.01.2019 15:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Недвижимость» в 21 городе России