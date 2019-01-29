Под залог недвижимости
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение оборудования, транспортных средств, недвижимости; пополнение оборотных средств
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
100 000—4 000 000
-
Срок кредита
до 5 лет
до 3-х лет на пополнение оборотных средств
-
Ставка по кредиту годовых
14%
-
Срок рассмотрения заявки, дней
до 5
-
Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
здания/сооружения, нежилые помещения; объекты незавершенного строительства; жилые помещения, принадлежащие на праве собственности юридическому лицу; земельные участки
-
Поручительство
юридических лиц, ИП, физических лиц
-
Форма выдачи
кредит
на расчетный счет заемщика в банке
-
Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, осуществляющие хозяйственную деятельность не менее 6 месяцев (не менее 12 месяцев при осуществлении сезонного вида деятельности)
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- фиксированная ставка
Особые ограничения
- небольшая сумма финансирования
- наличие (открытие) счета в банке
-
Дата актуализации
29.01.2019 14:36