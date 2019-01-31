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Чувашкредитпромбанк, кредит для бизнеса

Залоговое имущество

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение имущества, находящегося в залоге у банка
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 80% стоимости приобретаемого имущества
  • Срок кредита
    до 10 лет
    до 3 лет на покупку движимого имущества
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,5%
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 10
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • приобретаемое имущество

    возможно частичное обеспечение залогом

  • Поручительство
    юридических лиц, личное поручительство собственников бизнеса, супруга (и) заемщика, залогодателя
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсрочка погашения основного долга до 6-ти месяцев
    Минусы
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • требуется наличие (открытие) счета в банке
  • Дата актуализации
    31.01.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Залоговое имущество» в 8 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
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Телефоны
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