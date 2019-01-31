Залоговое имущество

Основные сведения Цель кредита приобретение имущества, находящегося в залоге у банка

Валюта рубли

Сумма кредита до 80% стоимости приобретаемого имущества

Срок кредита до 10 лет

до 3 лет на покупку движимого имущества

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 10

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество приобретаемое имущество возможно частичное обеспечение залогом

Поручительство юридических лиц, личное поручительство собственников бизнеса, супруга (и) заемщика, залогодателя

Форма выдачи кредит

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсрочка погашения основного долга до 6-ти месяцев Минусы максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения требуется наличие (открытие) счета в банке

Дата актуализации 31.01.2019 17:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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