Залоговое имущество
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение имущества, находящегося в залоге у банка
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 80% стоимости приобретаемого имущества
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Срок кредита
до 10 лет
до 3 лет на покупку движимого имущества
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти месяцев
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 10
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- приобретаемое имущество
возможно частичное обеспечение залогом
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Поручительство
юридических лиц, личное поручительство собственников бизнеса, супруга (и) заемщика, залогодателя
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсрочка погашения основного долга до 6-ти месяцев
Особые ограничения
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- требуется наличие (открытие) счета в банке
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Дата актуализации
31.01.2019 17:25