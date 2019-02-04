Контракт

Основные сведения Цель кредита финансирование исполнения контракта

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

до 10 000 000 руб. — по программе «Малый»; 10 000 000—30 000 000 руб. — по программе «Средний»

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых от 14,9%

от 14,9% годовых — по программе «Средний»; от 15,9% годовых — по программе «Малый»

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,3% — по программе «Средний»; 0,5% — по программе «Малый»

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) недвижимость оборудование спецтехника транспортные средства залог прав требований по залоговому счету

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета платежи в погашение основного долга по кредиту синхронизированы с поступлением выручки по исполняемому контракту; проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения по согласованию с банком

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения требуется открытие расчетного счета в банке

Дата актуализации 04.02.2019 20:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Контракт» в 4 городах России