Контракт
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование исполнения контракта
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
до 10 000 000 руб. — по программе «Малый»; 10 000 000—30 000 000 руб. — по программе «Средний»
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 14,9%
от 14,9% годовых — по программе «Средний»; от 15,9% годовых — по программе «Малый»
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,3% — по программе «Средний»; 0,5% — по программе «Малый»
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Материальное обеспечение
- имущественные/денежные права (требования)
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
залог прав требований по залоговому счету
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
платежи в погашение основного долга по кредиту синхронизированы с поступлением выручки по исполняемому контракту; проценты — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
по согласованию с банком
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- требуется открытие расчетного счета в банке
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Дата актуализации
04.02.2019 20:16