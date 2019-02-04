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Банк Казани, кредит для бизнеса

Контракт

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование исполнения контракта
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30 000 000
    до 10 000 000 руб. — по программе «Малый»; 10 000 000—30 000 000 руб. — по программе «Средний»
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14,9%
    от 14,9% годовых — по программе «Средний»; от 15,9% годовых — по программе «Малый»
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,3% — по программе «Средний»; 0,5% — по программе «Малый»
  • Материальное обеспечение
    • имущественные/денежные права (требования)
    • недвижимость
    • оборудование
    • спецтехника
    • транспортные средства

    залог прав требований по залоговому счету

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    платежи в погашение основного долга по кредиту синхронизированы с поступлением выручки по исполняемому контракту; проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    по согласованию с банком
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • требуется открытие расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    04.02.2019 20:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Контракт» в 4 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 518-98-98

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