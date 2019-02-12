Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита приобретение основных средств (коммерческая недвижимость, автотранспорт, техника, оборудование и др.)

Валюта рубли

Сумма кредита 3 000 000—30 000 000

первоначальный взнос — от 30%; сумма зависит от вида залога

Срок кредита до 5 лет

срок транша - до 1 года

Ставка по кредиту годовых от 11%

зависит от суммы кредита

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы кредита

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 7

Материальное обеспечение недвижимость

Поручительство собственников бизнеса (доля более 15%) и связанных компаний

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график ежемесячно

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; стабильная и прибыльная деятельность, наличие собственного капитала и активов; стабильная выручка (кроме сезонного характера работ); отсутствие картотеки № 2, просроченных кредитов в других банках, просроченных платежей в бюджет и налоговые органы; в отношении компании не осуществляется процедура банкротства (ликвидации)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; возможна отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев Минусы страхование залога обязательно, кроме земельных участков; наличие доп.комиссий Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; поддержание оборотов (в размере, определенном кредитным комитетом), начиная со второго полного месяца кредитования (не менее 30% от суммы кредита)

Дата актуализации 12.02.2019 15:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 2 городах России