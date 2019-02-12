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ИК Банк, кредит для бизнеса

Инвестиционный

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение основных средств (коммерческая недвижимость, автотранспорт, техника, оборудование и др.)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    3 000 000—30 000 000
    первоначальный взнос — от 30%; сумма зависит от вида залога
  • Срок кредита
    до 5 лет
    срок транша - до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    зависит от суммы кредита
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,5% от суммы кредита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6 месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 7
  • Материальное обеспечение
    недвижимость
  • Поручительство
    собственников бизнеса (доля более 15%) и связанных компаний
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; стабильная и прибыльная деятельность, наличие собственного капитала и активов; стабильная выручка (кроме сезонного характера работ); отсутствие картотеки № 2, просроченных кредитов в других банках, просроченных платежей в бюджет и налоговые органы; в отношении компании не осуществляется процедура банкротства (ликвидации)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • возможна отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев
    Минусы
    • страхование залога обязательно, кроме земельных участков;
    • наличие доп.комиссий
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • поддержание оборотов (в размере, определенном кредитным комитетом), начиная со второго полного месяца кредитования (не менее 30% от суммы кредита)
  • Дата актуализации
    12.02.2019 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
ОГРН
1021600000751
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Телефоны
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