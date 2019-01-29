Для владельцев бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
любая
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
10 000 000—50 000 000
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
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Ставка по кредиту годовых
16—19,5%
180-365 дней — 16—18,5% годовых; 366-1825-16,5—19,5% годовых
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
по тарифам
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Комиссии за обслуживание кредита
по тарифам
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Пени за просрочку платежа по кредиту
в размере ключевой ставки ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- земельные участки
- недвижимость
отдельная квартира, коммерческая недвижимость — офисы, магазины, дома, коттеджи; страхование залога обязательно
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Форма выдачи
кредит
на текущий счет клиента в банке
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
проценты — ежемесячно
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Требования к заемщику
физическое лицо — владелец/совладелец компании (бизнеса); стаж работы на последнем месте не менее 6 мес.; возраст 21—65 лет
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Дополнительная информация
Срок действия положительного решения — 60 календарных дней.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
Особые ограничения
- страхование залога обязательно
- выдача кредита на физическое лицо
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Дата актуализации
29.01.2019 15:16