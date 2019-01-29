Для владельцев бизнеса

Основные сведения Цель кредита любая

Валюта доллары США

Сумма кредита 200 000—600 000

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых 12—14%

в зависимости от срока кредитования

Комиссии при оформлении / выдаче кредита по тарифам

Комиссии за обслуживание кредита по тарифам

Пени за просрочку платежа по кредиту в размере ключевой ставки ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки

Материальное обеспечение залог 3-их лиц земельные участки недвижимость (отдельная квартира, коммерческая недвижимость — офисы, магазины, дома, коттеджи); страхование залога обязательно

Форма выдачи кредит на текущий счет клиента в банке

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) сезонный график проценты — ежемесячно

Требования к заемщику физическое лицо — владелец/совладелец компании (бизнеса); стаж работы на последнем месте не менее 6 мес.; возраст 21—65 лет

Дополнительная информация Срок действия положительного решения — 60 календарных дней.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы страхование залога обязательно Особые ограничения выдача кредита на физическое лицо

Дата актуализации 29.01.2019 15:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Для владельцев бизнеса» в 7 городах России