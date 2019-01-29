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Эксперт Банк, кредит для бизнеса

Для владельцев бизнеса

Основные сведения

  • Цель кредита
    любая
  • Валюта
    доллары США
  • Сумма кредита
    200 000—600 000
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    12—14%
    в зависимости от срока кредитования
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    по тарифам
  • Комиссии за обслуживание кредита
    по тарифам
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    в размере ключевой ставки ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • земельные участки
    • недвижимость

    (отдельная квартира, коммерческая недвижимость — офисы, магазины, дома, коттеджи); страхование залога обязательно

  • Форма выдачи
    кредит

    на текущий счет клиента в банке

  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • сезонный график

    проценты — ежемесячно

  • Требования к заемщику
    физическое лицо — владелец/совладелец компании (бизнеса); стаж работы на последнем месте не менее 6 мес.; возраст 21—65 лет
  • Дополнительная информация
    Срок действия положительного решения — 60 календарных дней.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • страхование залога обязательно
    Особые ограничения
    • выдача кредита на физическое лицо
  • Дата актуализации
    29.01.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Для владельцев бизнеса» в 7 городах России

Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
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Телефоны
8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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