Бизнес-ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение недвижимости, земли

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—30 000 000

первоначальный взнос — от 20% (размер определяется индивидуально решением кредитного комитета)

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 11—12,5%

в зависимости от срока

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от первоначальной суммы кредита единовременно

Комиссии за обслуживание кредита 1% от суммы фактической задолженности за пролонгацию договора

Материальное обеспечение земельные участки недвижимость приобретаемое имущество обязательно страхование предмета залога в течение всего срока действия кредитного договора; возможен временный залог в виде транспортных средств, оборудования, товаров в обороте, депозита в банке или собственного векселя банка на время регистрации обременения права собственности на недвижимость в пользу банка

Поручительство залогодателя и/или поручительство собственников бизнеса и/или поручительство третьих лиц

Форма выдачи кредит

Режим погашения индивидуальный график по графику, согласованному с банком

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ

Дополнительная информация Приобретаемая недвижимость — офис, склад, производственное помещение (нежилое помещение в жилом доме и в нежилых зданиях, выделенные в отдельные свидетельства с одновременным залогом земельного участка или права аренды земельного участка, оформленного на залогодателя).

Приобретаемая земля — земельный участок без зданий и сооружений, с распространением залога на все строящиеся и возводимые здания и сооружения; земельный участок, с одновременным залогом всех расположенных зданий, сооружений, линейных объектов; земельный участок с одновременным залогом одного здания с распространением залога на все находящиеся и возводимые сооружения на земельном участке.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; обязательное страхование залога Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке и поддержание кредитовых оборотов по нему в соответствии с условиями кредитного договора;

Дата актуализации 06.02.2019 09:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-ипотека» в 4 городах России