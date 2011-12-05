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Проинвестбанк, кредит для бизнеса

Бизнес-ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение недвижимости, земли
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—30 000 000
    первоначальный взнос — от 20% (размер определяется индивидуально решением кредитного комитета)
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    11—12,5%
    в зависимости от срока
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от первоначальной суммы кредита единовременно
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1% от суммы фактической задолженности за пролонгацию договора
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    обязательно страхование предмета залога в течение всего срока действия кредитного договора; возможен временный залог в виде транспортных средств, оборудования, товаров в обороте, депозита в банке или собственного векселя банка на время регистрации обременения права собственности на недвижимость в пользу банка

  • Поручительство
    залогодателя и/или поручительство собственников бизнеса и/или поручительство третьих лиц
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    индивидуальный график

    по графику, согласованному с банком

  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ
  • Дополнительная информация
    Приобретаемая недвижимость — офис, склад, производственное помещение (нежилое помещение в жилом доме и в нежилых зданиях, выделенные в отдельные свидетельства с одновременным залогом земельного участка или права аренды земельного участка, оформленного на залогодателя).
    Приобретаемая земля — земельный участок без зданий и сооружений, с распространением залога на все строящиеся и возводимые здания и сооружения; земельный участок, с одновременным залогом всех расположенных зданий, сооружений, линейных объектов; земельный участок с одновременным залогом одного здания с распространением залога на все находящиеся и возводимые сооружения на земельном участке.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
    • обязательное страхование залога
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке и поддержание кредитовых оборотов по нему в соответствии с условиями кредитного договора;
  • Дата актуализации
    06.02.2019 09:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-ипотека» в 4 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
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Телефоны
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