Бизнес-ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение недвижимости, земли
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—30 000 000
первоначальный взнос — от 20% (размер определяется индивидуально решением кредитного комитета)
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
11—12,5%
в зависимости от срока
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от первоначальной суммы кредита единовременно
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Комиссии за обслуживание кредита
1% от суммы фактической задолженности за пролонгацию договора
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
- приобретаемое имущество
обязательно страхование предмета залога в течение всего срока действия кредитного договора; возможен временный залог в виде транспортных средств, оборудования, товаров в обороте, депозита в банке или собственного векселя банка на время регистрации обременения права собственности на недвижимость в пользу банка
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Поручительство
залогодателя и/или поручительство собственников бизнеса и/или поручительство третьих лиц
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
индивидуальный график
по графику, согласованному с банком
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ
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Дополнительная информация
Приобретаемая недвижимость — офис, склад, производственное помещение (нежилое помещение в жилом доме и в нежилых зданиях, выделенные в отдельные свидетельства с одновременным залогом земельного участка или права аренды земельного участка, оформленного на залогодателя).
Приобретаемая земля — земельный участок без зданий и сооружений, с распространением залога на все строящиеся и возводимые здания и сооружения; земельный участок, с одновременным залогом всех расположенных зданий, сооружений, линейных объектов; земельный участок с одновременным залогом одного здания с распространением залога на все находящиеся и возводимые сооружения на земельном участке.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- обязательное страхование залога
- наличие (открытие) расчетного счета в банке и поддержание кредитовых оборотов по нему в соответствии с условиями кредитного договора;
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Дата актуализации
06.02.2019 09:57