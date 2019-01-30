Бизнес-Тендер
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе через любую электронную площадку
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
сумма, необходимая для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе
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Срок кредита
до даты окончания проведения торгов на открытой площадке по выбранному аукциону + 4 недели
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Ставка по кредиту годовых
14%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,8% от суммы кредита, мин. 8 000 руб.
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Пени за просрочку платежа по кредиту
по тарифам
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
единовременно в конце срока
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; осуществление деятельности с даты регистрации — не менее 12 месяцев для ЮЛ, 24 месяца для ИП; отсутствие просроченной задолженности
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- пониженная ставка для заемщиков с ПКИ;
- досрочное погашение без ограничений и штрафов
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- требуется неснижаемый остаток на счете в размере двойной суммы процентов за период кредитования;
- регистрация бизнеса - на обслуживаемой банком территории
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Дата актуализации
30.01.2019 15:08