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Кузнецкий, кредит для бизнеса

Бизнес-Тендер

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечения заявки на участие в открытом аукционе через любую электронную площадку
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    сумма, необходимая для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе
  • Срок кредита
    до даты окончания проведения торгов на открытой площадке по выбранному аукциону + 4 недели
  • Ставка по кредиту годовых
    14%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,8% от суммы кредита, мин. 8 000 руб.
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    по тарифам
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    единовременно в конце срока
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; осуществление деятельности с даты регистрации — не менее 12 месяцев для ЮЛ, 24 месяца для ИП; отсутствие просроченной задолженности
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • пониженная ставка для заемщиков с ПКИ;
    • досрочное погашение без ограничений и штрафов
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • требуется неснижаемый остаток на счете в размере двойной суммы процентов за период кредитования;
    • регистрация бизнеса - на обслуживаемой банком территории
  • Дата актуализации
    30.01.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-Тендер» в 13 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
Отделения 16 Банкоматы 27 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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