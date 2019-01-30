Бизнес-Тендер

Основные сведения Цель кредита обеспечения заявки на участие в открытом аукционе через любую электронную площадку

Валюта рубли

Сумма кредита сумма, необходимая для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе

Срок кредита до даты окончания проведения торгов на открытой площадке по выбранному аукциону + 4 недели

Ставка по кредиту годовых 14%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,8% от суммы кредита, мин. 8 000 руб.

Пени за просрочку платежа по кредиту по тарифам

Форма выдачи кредит

Режим погашения единовременно в конце срока

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; осуществление деятельности с даты регистрации — не менее 12 месяцев для ЮЛ, 24 месяца для ИП; отсутствие просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы пониженная ставка для заемщиков с ПКИ; досрочное погашение без ограничений и штрафов Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; требуется неснижаемый остаток на счете в размере двойной суммы процентов за период кредитования; регистрация бизнеса - на обслуживаемой банком территории

Дата актуализации 30.01.2019 15:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-Тендер» в 13 городах России