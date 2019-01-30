КУБ-Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 300 000
до 50% (до 100% при обеспечении) от среднемесячных чистых кредитовых поступлений на расчетный счет за последние 3 календарных месяца
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Срок кредита
до 1 года
срок погашения транша - 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
11—14%
в зависимости от обеспечения и финансового состояния
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Материальное обеспечение
- гарантийный депозит
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- собственные векселя банка
- транспортные средства
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Поручительство
собственников бизнеса, руководителя, залогодателя; супруги(-а) — для ИП
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за последние 4 квартала не более 400 млн руб.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- без комиссии за выдачу кредита;
- различные варианты залогового обеспечения
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Дата актуализации
30.01.2019 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «КУБ-Овердрафт» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
в вашем городе
Магнитогорск
(3519) 24-89-33