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Кредит Урал Банк, кредит для бизнеса

КУБ-Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 300 000
    до 50% (до 100% при обеспечении) от среднемесячных чистых кредитовых поступлений на расчетный счет за последние 3 календарных месяца
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок погашения транша - 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    11—14%
    в зависимости от обеспечения и финансового состояния
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    • гарантийный депозит
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • собственные векселя банка
    • транспортные средства
  • Поручительство
    собственников бизнеса, руководителя, залогодателя; супруги(-а) — для ИП
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за последние 4 квартала не более 400 млн руб.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без комиссии за выдачу кредита;
    • различные варианты залогового обеспечения
  • Дата актуализации
    30.01.2019 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «КУБ-Овердрафт» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
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Телефоны
(3519) 24-89-33

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