КУБ-Овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита от 300 000

до 50% (до 100% при обеспечении) от среднемесячных чистых кредитовых поступлений на расчетный счет за последние 3 календарных месяца

Срок кредита до 1 года

срок погашения транша - 30 дней

Ставка по кредиту годовых 11—14%

в зависимости от обеспечения и финансового состояния

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Материальное обеспечение гарантийный депозит недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса собственные векселя банка транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса, руководителя, залогодателя; супруги(-а) — для ИП

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за последние 4 квартала не более 400 млн руб.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без комиссии за выдачу кредита; различные варианты залогового обеспечения

Дата актуализации 30.01.2019 16:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «КУБ-Овердрафт» в 1 городе России