МСБ-Бизнес

Основные сведения Цель кредита расширение бизнеса, реклама, приобретение / модернизация / ремонт оборудования, недвижимости, транспортных средств, исполнение госзаказа, развитие экспортных операций

Валюта евро

Сумма кредита 500 000—25 000 000 руб. (эквивалент)

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Ставка по кредиту годовых 7,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита/лимита по кредитной линии

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,07% от суммы просроченного платежа за каждый день

Материальное обеспечение гарантии залог 3-их лиц недвижимость оборудование собственные векселя банка товарно-материальные ценности транспортные средства страхование залога обязательно

Поручительство основных собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО, ПАО, АО), ИП; отсутствие убытков от текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы страхование залога обязательно; наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 19.03.2019 15:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «МСБ-Бизнес» в 10 городах России