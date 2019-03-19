МСБ-Инвестиционный
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение недвижимости, оборудования, земельных участков, ремонтные и строительные работы, открытие нового направления деятельности, рефинансирование произведенных ранее инвестиционных затрат (кроме рефинансирования кредитов)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—25 000 000
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Срок кредита
6 мес.—7 лет
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Ставка по кредиту годовых
10,5—12,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита/лимита по кредитной линии
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6 месяцев
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
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Материальное обеспечение
- гарантии
- недвижимость
- оборудование
- собственные векселя банка
- товарно-материальные ценности
- транспортные средства
страхование залога обязательно
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Поручительство
основных собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО), ИП; отсутствие убытков от текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев
Особые ограничения
- страхование залога обязательно;
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
19.03.2019 16:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «МСБ-Инвестиционный» в 10 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
1023900000080
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Москва
(4012) 59-00-99