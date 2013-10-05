МСБ-Рефинансирование

Основные сведения Цель кредита рефинансирование кредитов

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—25 000 000

сумма кредита может быть увеличена на сумму процентов за период не более одного месяца и на комиссию за досрочное погашение кредита

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 10,5—13%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5% от суммы кредита/лимита по кредитной линии

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день

Материальное обеспечение недвижимость оборудование транспортные средства

Поручительство основных собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО), ИП; отсутствие убытков от текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках, просроченной задолженности по кредитам в банках, допускается наличие просроченной задолженности не более 30 дней

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 19.03.2019 16:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «МСБ-Рефинансирование» в 10 городах России