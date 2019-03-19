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Энерготрансбанк, кредит для бизнеса

МСБ-Тендер

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение заявок на участие в открытых конкурсах / аукционах
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 50 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша - до 91 дня
  • Ставка по кредиту годовых
    15%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
  • Поручительство
    основных собственников бизнеса, доля участия в УК каждого из которых составляет 20% и более
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО); работа в отрасли по профилю тендера не менее 12 мес.; ежеквартальная выручка (последние 4 отчетных квартала) не менее 80% суммы кредита; отсутствие упоминания клиента в реестре недобросовестных поставщиков; отсутствие убытков не характерных для текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках
  • Дополнительная информация
    <p>При рассмотрении заявок предпочтение отдается организациям, удовлетворяющим дополнительным требованиям:<p/><p>— организация является клиентам банка более 3 месяцев;<p/><p>— организация согласна перевести все кредитовые обороты из сторонних банков.<p/>
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • досрочное погашение без ограничений и штрафов;
    • крупная сумма финансирования
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • наличие аналогичных исполненных контрактов за последние 12 месяцев
  • Дата актуализации
    19.03.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «МСБ-Тендер» в 10 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
ОГРН
1023900000080
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