МСБ-Тендер

Основные сведения Цель кредита обеспечение заявок на участие в открытых конкурсах / аукционах

Валюта рубли

Сумма кредита до 50 000 000

Срок кредита до 1 года

срок транша - до 91 дня

Ставка по кредиту годовых 15%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день

Поручительство основных собственников бизнеса, доля участия в УК каждого из которых составляет 20% и более

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО); работа в отрасли по профилю тендера не менее 12 мес.; ежеквартальная выручка (последние 4 отчетных квартала) не менее 80% суммы кредита; отсутствие упоминания клиента в реестре недобросовестных поставщиков; отсутствие убытков не характерных для текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках

Дополнительная информация <p>При рассмотрении заявок предпочтение отдается организациям, удовлетворяющим дополнительным требованиям:<p/><p>— организация является клиентам банка более 3 месяцев;<p/><p>— организация согласна перевести все кредитовые обороты из сторонних банков.<p/>

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы досрочное погашение без ограничений и штрафов; крупная сумма финансирования Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; наличие аналогичных исполненных контрактов за последние 12 месяцев

Дата актуализации 19.03.2019 16:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «МСБ-Тендер» в 10 городах России