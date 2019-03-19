МСБ-Тендер
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечение заявок на участие в открытых конкурсах / аукционах
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50 000 000
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Срок кредита
до 1 года
срок транша - до 91 дня
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Ставка по кредиту годовых
15%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
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Поручительство
основных собственников бизнеса, доля участия в УК каждого из которых составляет 20% и более
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО); работа в отрасли по профилю тендера не менее 12 мес.; ежеквартальная выручка (последние 4 отчетных квартала) не менее 80% суммы кредита; отсутствие упоминания клиента в реестре недобросовестных поставщиков; отсутствие убытков не характерных для текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках
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Дополнительная информация
<p>При рассмотрении заявок предпочтение отдается организациям, удовлетворяющим дополнительным требованиям:<p/><p>— организация является клиентам банка более 3 месяцев;<p/><p>— организация согласна перевести все кредитовые обороты из сторонних банков.<p/>
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- досрочное погашение без ограничений и штрафов;
- крупная сумма финансирования
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- наличие аналогичных исполненных контрактов за последние 12 месяцев
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Дата актуализации
19.03.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «МСБ-Тендер» в 10 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
1023900000080
в вашем городе
Москва
(4012) 59-00-99