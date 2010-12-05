Оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование текущей деятельности, в т. ч. закупка сырья и товаров, расчеты с поставщиками и подрядчиками, оплата арендных платежей
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 80 000 000
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Срок кредита
до 2 лет и 6 мес.
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Ставка по кредиту годовых
10—12,5%
зависит от срока, цели кредита, формы предоставления средств
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Отсрочка начала погашения кредита
до 12 месяцев
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Материальное обеспечение
- имущественные/денежные права (требования)
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
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Поручительство
собственников — юридических и/или физических лиц
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
3 месяца
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- срок ведения бизнеса от 3-х месяцев;
- отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев;
- досрочное погашение кредита без штрафов и комиссий
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
11.02.2019 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотный» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
1024000001739
в вашем городе
Калуга
(4842) 54-94-25