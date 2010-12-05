Оборотный

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей деятельности, в т. ч. закупка сырья и товаров, расчеты с поставщиками и подрядчиками, оплата арендных платежей

Валюта рубли

Сумма кредита до 80 000 000

Срок кредита до 2 лет и 6 мес.

Ставка по кредиту годовых 10—12,5%

зависит от срока, цели кредита, формы предоставления средств

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) недвижимость оборудование транспортные средства

Поручительство собственников — юридических и/или физических лиц

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы срок ведения бизнеса от 3-х месяцев; отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев; досрочное погашение кредита без штрафов и комиссий Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 16:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотный» в 2 городах России