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Калуга, кредит для бизнеса

Инвестиционный

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущей деятельности, в том числе оплата платежных поручений, чеков на получение наличных средств, акцептованных заемщиком платежных требований, при недостаточности или отсутствии средств на расчетном счете
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 80 000 000
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    10,5—13,75%
    зависит от срока кредита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 12 месяцев
  • Материальное обеспечение
    • имущественные/денежные права (требования)
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • овердрафт
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • срок ведения бизнеса от 3-х месяцев;
    • отсрочка на погашение основного долга до 12 месяцев;
    • досрочное погашение без штрафов и комиссий
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    11.02.2019 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 2 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
ОГРН
1024000001739
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4842) 54-94-25

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