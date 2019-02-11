Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей деятельности, в том числе оплата платежных поручений, чеков на получение наличных средств, акцептованных заемщиком платежных требований, при недостаточности или отсутствии средств на расчетном счете

Валюта рубли

Сумма кредита до 80 000 000

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых 10,5—13,75%

зависит от срока кредита

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев

Материальное обеспечение имущественные/денежные права (требования) недвижимость оборудование транспортные средства

Форма выдачи кредит кредитная линия овердрафт

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы срок ведения бизнеса от 3-х месяцев; отсрочка на погашение основного долга до 12 месяцев; досрочное погашение без штрафов и комиссий Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 11.02.2019 16:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Инвестиционный» в 2 городах России