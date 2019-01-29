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Кузнецкбизнесбанк, кредит для бизнеса

Точка Опоры

Основные сведения

  • Цель кредита
    обеспечение и развитие (расширение) обычной хозяйственной деятельности; приобретение имущества (оборудование, недвижимость и т. д.), пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—5 000 000
    зависит от финансового состояния, масштабов деятельности заемщика, вида и рыночной стоимости обеспечения по кредиту, активности и регулярности операций по расчетному счету заемщика
  • Срок кредита
    до 5 лет
    до 6 мес. овердрафт, до 1 года - кредитная линия; до 5 лет - кредит
  • Ставка по кредиту годовых
    12—17%
    индивидуально на основании комплексной оценки, предложенного обеспечения, вида и срока предоставления кредита, кредитной истории и степени сотрудничества с банком
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    5—7
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество

    качественные, ликвидные и надежные активы (в первую очередь недвижимое имущество)

  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
    • овердрафт
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • единовременно в конце срока
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Требования к заемщику
    безубыточная стабильная деятельность организации или ИП; экономическая прозрачность бизнеса; размер кредита должен быть сопоставим с объемами бизнеса/производства, либо быть подтвержден расчетами и обоснован выкладками в бизнес-плане; среднемесячные обороты по р/с — для овердрафтов и возобновляемых кредитных линий не ниже лимитов кредитования, для кредитов с графиком гашения не менее 30% от размера кредита
  • Дополнительная информация
    клиент обязуется ежеквартально своевременно предоставлять в банк финансовую отчетность, налоговые декларации и другие необходимые справки для подтверждения своего финансового состояния
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без комиссий за рассмотрение заявки
    Особые ограничения
    • наличие действующего расчетного счета или открытие и работа по расчетному счету в банке
  • Дата актуализации
    29.01.2019 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Точка Опоры» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
ОГРН
1024200001814
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Телефоны
(3843) 70-38-88

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