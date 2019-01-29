Точка Опоры

Основные сведения Цель кредита обеспечение и развитие (расширение) обычной хозяйственной деятельности; приобретение имущества (оборудование, недвижимость и т. д.), пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—5 000 000

зависит от финансового состояния, масштабов деятельности заемщика, вида и рыночной стоимости обеспечения по кредиту, активности и регулярности операций по расчетному счету заемщика

Срок кредита до 5 лет

до 6 мес. овердрафт, до 1 года - кредитная линия; до 5 лет - кредит

Ставка по кредиту годовых 12—17%

индивидуально на основании комплексной оценки, предложенного обеспечения, вида и срока предоставления кредита, кредитной истории и степени сотрудничества с банком

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней 5—7

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество качественные, ликвидные и надежные активы (в первую очередь недвижимое имущество)

Форма выдачи кредит кредитная линия овердрафт

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) единовременно в конце срока

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Требования к заемщику безубыточная стабильная деятельность организации или ИП; экономическая прозрачность бизнеса; размер кредита должен быть сопоставим с объемами бизнеса/производства, либо быть подтвержден расчетами и обоснован выкладками в бизнес-плане; среднемесячные обороты по р/с — для овердрафтов и возобновляемых кредитных линий не ниже лимитов кредитования, для кредитов с графиком гашения не менее 30% от размера кредита

Дополнительная информация клиент обязуется ежеквартально своевременно предоставлять в банк финансовую отчетность, налоговые декларации и другие необходимые справки для подтверждения своего финансового состояния

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без комиссий за рассмотрение заявки Особые ограничения наличие действующего расчетного счета или открытие и работа по расчетному счету в банке

Дата актуализации 29.01.2019 12:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Точка Опоры» в 2 городах России