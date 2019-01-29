Точка Опоры
Основные сведения
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Цель кредита
обеспечение и развитие (расширение) обычной хозяйственной деятельности; приобретение имущества (оборудование, недвижимость и т. д.), пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—5 000 000
зависит от финансового состояния, масштабов деятельности заемщика, вида и рыночной стоимости обеспечения по кредиту, активности и регулярности операций по расчетному счету заемщика
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Срок кредита
до 5 лет
до 6 мес. овердрафт, до 1 года - кредитная линия; до 5 лет - кредит
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Ставка по кредиту годовых
12—17%
индивидуально на основании комплексной оценки, предложенного обеспечения, вида и срока предоставления кредита, кредитной истории и степени сотрудничества с банком
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти месяцев
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Срок рассмотрения заявки, дней
5—7
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
качественные, ликвидные и надежные активы (в первую очередь недвижимое имущество)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
- овердрафт
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- единовременно в конце срока
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Требования к заемщику
безубыточная стабильная деятельность организации или ИП; экономическая прозрачность бизнеса; размер кредита должен быть сопоставим с объемами бизнеса/производства, либо быть подтвержден расчетами и обоснован выкладками в бизнес-плане; среднемесячные обороты по р/с — для овердрафтов и возобновляемых кредитных линий не ниже лимитов кредитования, для кредитов с графиком гашения не менее 30% от размера кредита
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Дополнительная информация
клиент обязуется ежеквартально своевременно предоставлять в банк финансовую отчетность, налоговые декларации и другие необходимые справки для подтверждения своего финансового состояния
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- без комиссий за рассмотрение заявки
- наличие действующего расчетного счета или открытие и работа по расчетному счету в банке
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Дата актуализации
29.01.2019 12:54