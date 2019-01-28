Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
оперативное поддержание платежеспособности клиента и устранение кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—50 000 000
до 30% от среднемесячного оборота по счетам в банке
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Срок кредита
1 год
срок транша 30/60 дней, срок непрерывной задолженности не устанавливается
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Ставка по кредиту годовых
от 13%
в зависимости от оборотов по счетам
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- товары в обороте
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Поручительство
топ-менеджеров и собственников бизнеса
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
погашение процентов — ежемесячно
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, имеющие стабильное поступление выручки/ отсутствие немотивированных убытков; наличие материальных запасов/активов на балансе; отсутствие просроченной задолженности перед банками и иными кредиторами
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Дополнительная информация
Решение о предоставлении кредита может быть принято до открытия расчетного счета в банке, перечисление кредитных средств возможно до перевода оборотов.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- диверсифицированный залог
Особые ограничения
- срок существования бизнеса от 12 мес.;
- макс. ставка на сайте банке не указана
- расположение и регистрация бизнеса - Москва и Московская область
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Дата актуализации
28.01.2019 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
в вашем городе
Москва
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06