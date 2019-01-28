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Джей энд Ти Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    оперативное поддержание платежеспособности клиента и устранение кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    1 000 000—50 000 000
    до 30% от среднемесячного оборота по счетам в банке
  • Срок кредита
    1 год
    срок транша 30/60 дней, срок непрерывной задолженности не устанавливается
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13%
    в зависимости от оборотов по счетам
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • товары в обороте
  • Поручительство
    топ-менеджеров и собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета

    погашение процентов — ежемесячно

  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, имеющие стабильное поступление выручки/ отсутствие немотивированных убытков; наличие материальных запасов/активов на балансе; отсутствие просроченной задолженности перед банками и иными кредиторами
  • Дополнительная информация
    Решение о предоставлении кредита может быть принято до открытия расчетного счета в банке, перечисление кредитных средств возможно до перевода оборотов.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • диверсифицированный залог
    Минусы
    • срок существования бизнеса от 12 мес.;
    • макс. ставка на сайте банке не указана
    Особые ограничения
    • расположение и регистрация бизнеса - Москва и Московская область
  • Дата актуализации
    28.01.2019 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

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