Овердрафт

Основные сведения Цель кредита оперативное поддержание платежеспособности клиента и устранение кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—50 000 000

до 30% от среднемесячного оборота по счетам в банке

Срок кредита 1 год

срок транша 30/60 дней, срок непрерывной задолженности не устанавливается

Ставка по кредиту годовых от 13%

в зависимости от оборотов по счетам

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса товары в обороте

Поручительство топ-менеджеров и собственников бизнеса

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета погашение процентов — ежемесячно

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, имеющие стабильное поступление выручки/ отсутствие немотивированных убытков; наличие материальных запасов/активов на балансе; отсутствие просроченной задолженности перед банками и иными кредиторами

Дополнительная информация Решение о предоставлении кредита может быть принято до открытия расчетного счета в банке, перечисление кредитных средств возможно до перевода оборотов.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы диверсифицированный залог Минусы срок существования бизнеса от 12 мес.; макс. ставка на сайте банке не указана Особые ограничения расположение и регистрация бизнеса - Москва и Московская область

Дата актуализации 28.01.2019 16:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 1 городе России