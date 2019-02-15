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Камский Коммерческий Банк, кредит для бизнеса

На приобретение коммерческой недвижимости

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    не более 65% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге только приобретаемой недвижимости); до 100% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге приобретаемой и/или имеющейся недвижимости)
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    12,5—13,5%
    12,5% годовых — при сроке кредитования до 3 лет; 13% годовых — до 5 лет; 13,5% годовых — до 7 лет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    при единовременной оплате — 1,5% от суммы кредита, не менее 10 000 руб.; при оплате в течение 3-х месяцев — 2% от суммы кредита, но не менее 10 000 руб.
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие комиссии за обслуживание
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • условия досрочного погашения и санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны;
    • максимальная ставка на сайте банка не указана;
    • по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту)
  • Дата актуализации
    15.02.2019 09:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «На приобретение коммерческой недвижимости» в 10 городах России

Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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