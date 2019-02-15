На приобретение коммерческой недвижимости
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
не более 65% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге только приобретаемой недвижимости); до 100% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге приобретаемой и/или имеющейся недвижимости)
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
12,5—13,5%
12,5% годовых — при сроке кредитования до 3 лет; 13% годовых — до 5 лет; 13,5% годовых — до 7 лет
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Комиссии за обслуживание кредита
при единовременной оплате — 1,5% от суммы кредита, не менее 10 000 руб.; при оплате в течение 3-х месяцев — 2% от суммы кредита, но не менее 10 000 руб.
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие комиссии за обслуживание
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- условия досрочного погашения и санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны;
- максимальная ставка на сайте банка не указана;
- по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту)
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Дата актуализации
15.02.2019 09:26