На приобретение коммерческой недвижимости

Основные сведения Цель кредита приобретение коммерческой недвижимости

Валюта рубли

Сумма кредита не более 65% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге только приобретаемой недвижимости); до 100% от стоимости приобретаемого имущества (при залоге приобретаемой и/или имеющейся недвижимости)

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 12,5—13,5%

12,5% годовых — при сроке кредитования до 3 лет; 13% годовых — до 5 лет; 13,5% годовых — до 7 лет

Комиссии за обслуживание кредита при единовременной оплате — 1,5% от суммы кредита, не менее 10 000 руб.; при оплате в течение 3-х месяцев — 2% от суммы кредита, но не менее 10 000 руб.

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество

Форма выдачи кредит кредитная линия

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие комиссии за обслуживание Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; условия досрочного погашения и санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны; максимальная ставка на сайте банка не указана; по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту)

Дата актуализации 15.02.2019 09:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «На приобретение коммерческой недвижимости» в 10 городах России