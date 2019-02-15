Овердрафт

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 35% от среднемесячного оборота за последние 3 месяца; общая ссудная задолженность не должна превышать среднемесячный оборот по р/счету в банке за последние 6 мес.

Срок кредита до 1 года

срок транша - 60 дней

Ставка по кредиту годовых 13,5%

Комиссии за обслуживание кредита 1,5% от суммы кредита, мин. 5 000 руб.

Материальное обеспечение залог 3-их лиц личное имущество не требуется при сумме до 15% от среднемесячных оборотов за 3 месяца — без залога

Поручительство собственников бизнеса, супруга(и) (для ИП) в качестве дополнительного обнспечения

Форма выдачи овердрафт

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы учитываются обороты по расчетным счетам в других банках Минусы наличие комиссии за обслуживание Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; условия досрочного погашения и санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны; по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту)

Дата актуализации 15.02.2019 09:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 10 городах России