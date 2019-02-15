Вход
Поиск
Камский Коммерческий Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 35% от среднемесячного оборота за последние 3 месяца; общая ссудная задолженность не должна превышать среднемесячный оборот по р/счету в банке за последние 6 мес.
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок транша - 60 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    13,5%
  • Комиссии за обслуживание кредита
    1,5% от суммы кредита, мин. 5 000 руб.
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • личное имущество
    • не требуется

    при сумме до 15% от среднемесячных оборотов за 3 месяца — без залога

  • Поручительство
    собственников бизнеса, супруга(и) (для ИП) в качестве дополнительного обнспечения
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • учитываются обороты по расчетным счетам в других банках
    Минусы
    • наличие комиссии за обслуживание
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • условия досрочного погашения и санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны;
    • по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту)
  • Дата актуализации
    15.02.2019 09:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 10 городах России

Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 6 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса