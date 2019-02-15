Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 35% от среднемесячного оборота за последние 3 месяца; общая ссудная задолженность не должна превышать среднемесячный оборот по р/счету в банке за последние 6 мес.
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Срок кредита
до 1 года
срок транша - 60 дней
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Ставка по кредиту годовых
13,5%
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Комиссии за обслуживание кредита
1,5% от суммы кредита, мин. 5 000 руб.
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- личное имущество
- не требуется
при сумме до 15% от среднемесячных оборотов за 3 месяца — без залога
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Поручительство
собственников бизнеса, супруга(и) (для ИП) в качестве дополнительного обнспечения
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Форма выдачи
овердрафт
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- учитываются обороты по расчетным счетам в других банках
Особые ограничения
- наличие комиссии за обслуживание
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- условия досрочного погашения и санкции за пропуск платежа на сайте банка не указаны;
- по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту)
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Дата актуализации
15.02.2019 09:41