Экспресс-ипотека

Основные сведения Цель кредита приобретение жилой и коммерческой недвижимости (сданных в эксплуатацию)

Валюта рубли

Сумма кредита до 10 000 000

ПВ от 20% для жилой недвижимости, от 30% для коммерческой недвижимости

Срок кредита 6 мес.—15 лет

от 6 мес. до 180 мес. — при покупке жилой недвижимости; от 6 мес. до 120 мес. при покупке нежилой недвижимости

Ставка по кредиту годовых 13,9%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

Материальное обеспечение недвижимость приобретаемое имущество страхование обязательно

Поручительство физического или юридического лица

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику собственники/субъекты малого бизнеса организационно-правовой формы ИП и ООО с годовой выручкой не более 60 млн руб., возраст от 21 до 70 лет (для ИП)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок финансирования Особые ограничения для бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб.; требуется открытие расчетного счета (для ЮЛ и ИП)/счета по вкладу (для ФЛ)

Дата актуализации 12.02.2019 16:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Экспресс-ипотека» в 7235 городах России