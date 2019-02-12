Экспресс-ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение жилой и коммерческой недвижимости (сданных в эксплуатацию)
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 10 000 000
ПВ от 20% для жилой недвижимости, от 30% для коммерческой недвижимости
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Срок кредита
6 мес.—15 лет
от 6 мес. до 180 мес. — при покупке жилой недвижимости; от 6 мес. до 120 мес. при покупке нежилой недвижимости
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Ставка по кредиту годовых
13,9%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- приобретаемое имущество
страхование обязательно
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Поручительство
физического или юридического лица
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
собственники/субъекты малого бизнеса организационно-правовой формы ИП и ООО с годовой выручкой не более 60 млн руб., возраст от 21 до 70 лет (для ИП)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- длительный срок финансирования
- для бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб.;
- требуется открытие расчетного счета (для ЮЛ и ИП)/счета по вкладу (для ФЛ)
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Дата актуализации
12.02.2019 16:54