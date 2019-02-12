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Сбербанк России, кредит для бизнеса

Экспресс-ипотека

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение жилой и коммерческой недвижимости (сданных в эксплуатацию)
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 10 000 000
    ПВ от 20% для жилой недвижимости, от 30% для коммерческой недвижимости
  • Срок кредита
    6 мес.—15 лет
    от 6 мес. до 180 мес. — при покупке жилой недвижимости; от 6 мес. до 120 мес. при покупке нежилой недвижимости
  • Ставка по кредиту годовых
    13,9%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество

    страхование обязательно

  • Поручительство
    физического или юридического лица
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    собственники/субъекты малого бизнеса организационно-правовой формы ИП и ООО с годовой выручкой не более 60 млн руб., возраст от 21 до 70 лет (для ИП)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок финансирования
    Особые ограничения
    • для бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб.;
    • требуется открытие расчетного счета (для ЮЛ и ИП)/счета по вкладу (для ФЛ)
  • Дата актуализации
    12.02.2019 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс-ипотека» в 7235 городах России

Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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