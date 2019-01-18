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Акибанк, кредит для бизнеса

Оборотные средства

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, техническое перевооружение, расширение производства, бизнеса, приобретение основных средств, расчеты с контрагентами
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 200 000
  • Срок кредита
    до 2 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • основные средства
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; хорошее финансовое состояние; отсутствие задолженности по налогам и плохой кредитной истории; добросовестное ведение финансовой отчетности
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    18.01.2019 12:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 8 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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