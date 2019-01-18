Оборотные средства
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, техническое перевооружение, расширение производства, бизнеса, приобретение основных средств, расчеты с контрагентами
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 200 000
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- основные средства
- товары в обороте
- транспортные средства
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; хорошее финансовое состояние; отсутствие задолженности по налогам и плохой кредитной истории; добросовестное ведение финансовой отчетности
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаОсобые ограничения
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
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Дата актуализации
18.01.2019 12:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 8 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
в вашем городе
Москва
8 800 100-25-42
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