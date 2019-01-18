Оборотные средства

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, техническое перевооружение, расширение производства, бизнеса, приобретение основных средств, расчеты с контрагентами

Валюта рубли

Сумма кредита от 200 000

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

Материальное обеспечение недвижимость основные средства товары в обороте транспортные средства

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; хорошее финансовое состояние; отсутствие задолженности по налогам и плохой кредитной истории; добросовестное ведение финансовой отчетности

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 18.01.2019 12:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Оборотные средства» в 8 городах России