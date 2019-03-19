Авансовый овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 50 000
до 30% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету в другом банке за последние 6 мес.
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Срок кредита
1—6 мес.
строк транша - до 30 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
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Комиссии за обслуживание кредита
от 0,5% от суммы установленного лимита
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 14
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- оборудование
- спецтехника
- товары в обороте
- транспортные средства
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ИП, ЮЛ; устойчивое финансовое состояние; требуется перевод в течение 2-х мес. кредитового оборота по расчетному счету в банк в размере, необходимом для поддержания установленного лимита овердрафта
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
Особые ограничения
- макс. ставку банк не раскрывает
- наличие (открытие) расчетного счета;
- требуется перевод оборотов в банк после одобрения кредита и поддержание оборотов - по решению кредитного комитета
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Дата актуализации
19.03.2019 11:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Авансовый овердрафт» в 80 городах России
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
344010, г. Ростов-на-Дону,
1026100001949
в вашем городе
Москва
(863) 200-00-00