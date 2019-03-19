Вход
Поиск
Центр-инвест, кредит для бизнеса

Авансовый овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 50 000
    до 30% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету в другом банке за последние 6 мес.
  • Срок кредита
    1—6 мес.
    строк транша - до 30 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Комиссии за обслуживание кредита
    от 0,5% от суммы установленного лимита
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 14
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
    • оборудование
    • спецтехника
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ИП, ЮЛ; устойчивое финансовое состояние; требуется перевод в течение 2-х мес. кредитового оборота по расчетному счету в банк в размере, необходимом для поддержания установленного лимита овердрафта
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Минусы
    • макс. ставку банк не раскрывает
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета;
    • требуется перевод оборотов в банк после одобрения кредита и поддержание оборотов - по решению кредитного комитета
  • Дата актуализации
    19.03.2019 11:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Авансовый овердрафт» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
ОГРН
1026100001949
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 200-00-00

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса