Авансовый овердрафт

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

до 30% от среднемесячного кредитового оборота по расчетному счету в другом банке за последние 6 мес.

Срок кредита 1—6 мес.

строк транша - до 30 дней

Ставка по кредиту годовых от 12%

Комиссии за обслуживание кредита от 0,5% от суммы установленного лимита

Срок рассмотрения заявки, дней до 14

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество оборудование спецтехника товары в обороте транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ИП, ЮЛ; устойчивое финансовое состояние; требуется перевод в течение 2-х мес. кредитового оборота по расчетному счету в банк в размере, необходимом для поддержания установленного лимита овердрафта

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы макс. ставку банк не раскрывает Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета; требуется перевод оборотов в банк после одобрения кредита и поддержание оборотов - по решению кредитного комитета

Дата актуализации 19.03.2019 11:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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