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Центр-инвест, кредит для бизнеса

Бизнес-кредит для женщин

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 3 000 000
  • Срок кредита
    1 мес.—1 год
  • Ставка по кредиту годовых
    11,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,25% годовых от суммы установленного лимита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% в день от суммы просроченной задолженности
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 14
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • спецтехника
    • товары в обороте
    • транспортные средства

    страхование залога не требуется

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    кредитная линия
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • единовременно в конце срока
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, руководителем которого является женщина, ИП-женщина, ЮЛ, доля учредителей-женщин у которого более 51%, ЮЛ или ИП, оказывающие услуги или реализующие товары для женщин; устойчивое финансовое состояние заемщика
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные варианты обеспечения
    Минусы
    • небольшой срок кредитования;
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
    Особые ограничения
    • требуется открытие счета и перевод мин. 30% оборотов в банк
  • Дата актуализации
    18.03.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес-кредит для женщин» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
ОГРН
1026100001949
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