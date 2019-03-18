Бизнес-кредит для женщин

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

Срок кредита 1 мес.—1 год

Ставка по кредиту годовых 11,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,25% годовых от суммы установленного лимита

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

Срок рассмотрения заявки, дней до 14

Материальное обеспечение недвижимость оборудование спецтехника товары в обороте транспортные средства страхование залога не требуется

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) единовременно в конце срока индивидуальный график сезонный график

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, руководителем которого является женщина, ИП-женщина, ЮЛ, доля учредителей-женщин у которого более 51%, ЮЛ или ИП, оказывающие услуги или реализующие товары для женщин; устойчивое финансовое состояние заемщика

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные варианты обеспечения Минусы небольшой срок кредитования; наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения требуется открытие счета и перевод мин. 30% оборотов в банк

Дата актуализации 18.03.2019 17:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Бизнес-кредит для женщин» в 80 городах России