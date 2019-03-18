Бизнес-кредит для женщин
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
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Срок кредита
1 мес.—1 год
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Ставка по кредиту годовых
11,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,25% годовых от суммы установленного лимита
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 14
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- спецтехника
- товары в обороте
- транспортные средства
страхование залога не требуется
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
кредитная линия
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- единовременно в конце срока
- индивидуальный график
- сезонный график
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, руководителем которого является женщина, ИП-женщина, ЮЛ, доля учредителей-женщин у которого более 51%, ЮЛ или ИП, оказывающие услуги или реализующие товары для женщин; устойчивое финансовое состояние заемщика
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные варианты обеспечения
Особые ограничения
- небольшой срок кредитования;
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- требуется открытие счета и перевод мин. 30% оборотов в банк
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Дата актуализации
18.03.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
344010, г. Ростов-на-Дону,
1026100001949
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