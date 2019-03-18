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Центр-инвест, кредит для бизнеса

Start-up

Основные сведения

  • Цель кредита
    начало собственного дела, пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, участие в аукционах
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—3 000 000
    возможно увеличение суммы кредита
  • Срок кредита
    до 3 лет
    до 1 года на пополнение оборотных средств, участие в аукционах, до 3 лет на приобретение основных средств
  • Ставка по кредиту годовых
    13%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,5% годовых от суммы установленного лимита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    1-6 месяцев
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% в день от суммы просроченной задолженности
  • Материальное обеспечение
    • недвижимое имущество
    • оборудование
    • спецтехника
    • транспортные средства
  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Требования к заемщику
    физические лица, начинающие предприниматели, ЮЛ — субъекты малого и среднего предпринимательства; утвержденный бизнес-план
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна отсрочка погашения долга до 6-ти месяцев;
    • включено льготное РКО в течение первого года
    Минусы
    • небольшие сумма и срок кредита
    Особые ограничения
    • срок существования бизнеса - до 12 мес.
  • Дата актуализации
    18.03.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Start-up» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
ОГРН
1026100001949
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