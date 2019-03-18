Start-up

Основные сведения Цель кредита начало собственного дела, пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, участие в аукционах

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—3 000 000

возможно увеличение суммы кредита

Срок кредита до 3 лет

до 1 года на пополнение оборотных средств, участие в аукционах, до 3 лет на приобретение основных средств

Ставка по кредиту годовых 13%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% годовых от суммы установленного лимита

Отсрочка начала погашения кредита 1-6 месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

Материальное обеспечение недвижимое имущество оборудование спецтехника транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Требования к заемщику физические лица, начинающие предприниматели, ЮЛ — субъекты малого и среднего предпринимательства; утвержденный бизнес-план

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна отсрочка погашения долга до 6-ти месяцев; включено льготное РКО в течение первого года Минусы небольшие сумма и срок кредита Особые ограничения срок существования бизнеса - до 12 мес.

Дата актуализации 18.03.2019 17:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Start-up» в 80 городах России