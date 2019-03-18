Start-up
Основные сведения
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Цель кредита
начало собственного дела, пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, участие в аукционах
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—3 000 000
возможно увеличение суммы кредита
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Срок кредита
до 3 лет
до 1 года на пополнение оборотных средств, участие в аукционах, до 3 лет на приобретение основных средств
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Ставка по кредиту годовых
13%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,5% годовых от суммы установленного лимита
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Отсрочка начала погашения кредита
1-6 месяцев
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
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Материальное обеспечение
- недвижимое имущество
- оборудование
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Требования к заемщику
физические лица, начинающие предприниматели, ЮЛ — субъекты малого и среднего предпринимательства; утвержденный бизнес-план
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможна отсрочка погашения долга до 6-ти месяцев;
- включено льготное РКО в течение первого года
Особые ограничения
- небольшие сумма и срок кредита
- срок существования бизнеса - до 12 мес.
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Дата актуализации
18.03.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
344010, г. Ростов-на-Дону,
1026100001949
в вашем городе
Москва
(863) 200-00-00