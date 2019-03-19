Молодежный бизнес
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств/приобретение основных средств для начала собственного дела
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—300 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
12%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
до 3-х месяцев
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 14
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
не требуется
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Форма выдачи
кредитная линия
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Режим погашения
дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
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Условия досрочного погашения
без космиссий
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Требования к заемщику
ИП, возраст 18—35 лет; ЮЛ, единоличным исполнительным органом которого является физическое лицо в возрасте 18—35 лет и в состав учредителей данного ЮЛ входят граждане России в возрасте 18—35 лет включительно или ЮЛ, соответствующие критериям отнесения к молодежным предприятиям в соответствии с указанными выше условиями, при этом доля в уставном (складочном) капитале указанных лиц составляет не менее 75%; предоставление бизнес-плана (типовая форма бизнес-плана предоставляется по запросу); срок регистрации бизнеса — не более 366 дней со дня регистрации ИП или ЮЛ
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога;
- отсрочка погашения основного долга до 3-х месяцев;
- льготы по РКО в течение первого года обслуживания
Особые ограничения
- небольшая сумма кредита
- место регистрации и ведения бизнеса — Ростовская область, Краснодарский край, Нижний Новгород, Волгоградская область;
- наличие положительного решения экспертного совета программы «Молодежный бизнес России» в Ростовской области;
- срок ведения бизнеса — не более 12 месяцев со дня регистрации ИП или ЮЛ
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Дата актуализации
19.03.2019 09:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Молодежный бизнес» в 80 городах России
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
344010, г. Ростов-на-Дону,
1026100001949
в вашем городе
Москва
(863) 200-00-00