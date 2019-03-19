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Центр-инвест, кредит для бизнеса

Молодежный бизнес

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств/приобретение основных средств для начала собственного дела
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—300 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    12%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Комиссии за обслуживание кредита
    нет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 3-х месяцев
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    0,1% в день от суммы просроченной задолженности
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 14
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    не требуется
  • Форма выдачи
    кредитная линия
  • Режим погашения
    дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    без космиссий
  • Требования к заемщику
    ИП, возраст 18—35 лет; ЮЛ, единоличным исполнительным органом которого является физическое лицо в возрасте 18—35 лет и в состав учредителей данного ЮЛ входят граждане России в возрасте 18—35 лет включительно или ЮЛ, соответствующие критериям отнесения к молодежным предприятиям в соответствии с указанными выше условиями, при этом доля в уставном (складочном) капитале указанных лиц составляет не менее 75%; предоставление бизнес-плана (типовая форма бизнес-плана предоставляется по запросу); срок регистрации бизнеса — не более 366 дней со дня регистрации ИП или ЮЛ
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога;
    • отсрочка погашения основного долга до 3-х месяцев;
    • льготы по РКО в течение первого года обслуживания
    Минусы
    • небольшая сумма кредита
    Особые ограничения
    • место регистрации и ведения бизнеса — Ростовская область, Краснодарский край, Нижний Новгород, Волгоградская область;
    • наличие положительного решения экспертного совета программы «Молодежный бизнес России» в Ростовской области;
    • срок ведения бизнеса — не более 12 месяцев со дня регистрации ИП или ЮЛ
  • Дата актуализации
    19.03.2019 09:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Молодежный бизнес» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
ОГРН
1026100001949
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