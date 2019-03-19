Молодежный бизнес

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств/приобретение основных средств для начала собственного дела

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—300 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Комиссии за обслуживание кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита до 3-х месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

Срок рассмотрения заявки, дней до 14

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство не требуется

Форма выдачи кредитная линия

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Условия досрочного погашения без космиссий

Требования к заемщику ИП, возраст 18—35 лет; ЮЛ, единоличным исполнительным органом которого является физическое лицо в возрасте 18—35 лет и в состав учредителей данного ЮЛ входят граждане России в возрасте 18—35 лет включительно или ЮЛ, соответствующие критериям отнесения к молодежным предприятиям в соответствии с указанными выше условиями, при этом доля в уставном (складочном) капитале указанных лиц составляет не менее 75%; предоставление бизнес-плана (типовая форма бизнес-плана предоставляется по запросу); срок регистрации бизнеса — не более 366 дней со дня регистрации ИП или ЮЛ

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога; отсрочка погашения основного долга до 3-х месяцев; льготы по РКО в течение первого года обслуживания Минусы небольшая сумма кредита Особые ограничения место регистрации и ведения бизнеса — Ростовская область, Краснодарский край, Нижний Новгород, Волгоградская область; наличие положительного решения экспертного совета программы «Молодежный бизнес России» в Ростовской области; срок ведения бизнеса — не более 12 месяцев со дня регистрации ИП или ЮЛ

Дата актуализации 19.03.2019 09:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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