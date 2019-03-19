Модернизация

Основные сведения Цель кредита реконструкция, модернизация или переоборудование производства

Валюта рубли

Сумма кредита от 500 000

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых от 12%

от 12% годовых — в первый год, со 2-го года — MosPrime 6М + от 6,5 п. п.

Комиссии за обслуживание кредита от 0,5% от суммы установленного лимита

Отсрочка начала погашения кредита возможна

Материальное обеспечение движимое имущество залог 3-их лиц земельные участки личное имущество недвижимость оборудование основные средства поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса приобретаемое имущество продукты питания смешанное обеспечение собственные векселя банка спецтехника транспортные средства ценные бумаги страхование залога не требуется

Поручительство собственников бизнеса

Форма выдачи кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график проценты — ежемесячно

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; устойчивое финансовое положение

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залогового обеспечения Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; максимальная ставка на сайте банка не указана Особые ограничения обязательное условие — снижение удельного энергопотребления в результате модернизации

Дата актуализации 19.03.2019 09:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Модернизация» в 80 городах России