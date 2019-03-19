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Центр-инвест, кредит для бизнеса

Модернизация

Основные сведения

  • Цель кредита
    реконструкция, модернизация или переоборудование производства
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 500 000
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
    от 12% годовых — в первый год, со 2-го года — MosPrime 6М + от 6,5 п. п.
  • Комиссии за обслуживание кредита
    от 0,5% от суммы установленного лимита
  • Отсрочка начала погашения кредита
    возможна
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • залог 3-их лиц
    • земельные участки
    • личное имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • основные средства
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • приобретаемое имущество
    • продукты питания
    • смешанное обеспечение
    • собственные векселя банка
    • спецтехника
    • транспортные средства
    • ценные бумаги

    страхование залога не требуется

  • Поручительство
    собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    кредитная линия
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
    • индивидуальный график

    проценты — ежемесячно

  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; устойчивое финансовое положение
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залогового обеспечения
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
    Особые ограничения
    • обязательное условие — снижение удельного энергопотребления в результате модернизации
  • Дата актуализации
    19.03.2019 09:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Модернизация» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
ОГРН
1026100001949
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