Модернизация
Основные сведения
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Цель кредита
реконструкция, модернизация или переоборудование производства
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 500 000
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
от 12% годовых — в первый год, со 2-го года — MosPrime 6М + от 6,5 п. п.
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Комиссии за обслуживание кредита
от 0,5% от суммы установленного лимита
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Отсрочка начала погашения кредита
возможна
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- залог 3-их лиц
- земельные участки
- личное имущество
- недвижимость
- оборудование
- основные средства
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- приобретаемое имущество
- продукты питания
- смешанное обеспечение
- собственные векселя банка
- спецтехника
- транспортные средства
- ценные бумаги
страхование залога не требуется
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Поручительство
собственников бизнеса
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Форма выдачи
кредитная линия
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
проценты — ежемесячно
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Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; устойчивое финансовое положение
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залогового обеспечения
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- максимальная ставка на сайте банка не указана
- обязательное условие — снижение удельного энергопотребления в результате модернизации
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Дата актуализации
19.03.2019 09:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Модернизация» в 80 городах России
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
344010, г. Ростов-на-Дону,
1026100001949
в вашем городе
Москва
(863) 200-00-00