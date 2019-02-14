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Основные сведения
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Цель кредита
рефинансирование кредита в стороннем банке
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—35 000 000
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11%
до −5 п. п. от действующей ставки в стороннем банке; −0,2 п. п. при подаче заявки через сайт банка
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Отсрочка начала погашения кредита
1 мес.
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- спецтехника
- транспортные средства
20% обеспечения на момент выдачи, остальной залог оформляется в течение 30 дней после выдачи кредита
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Поручительство
учредителей (участников) с долей в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП, физические лица — участники / собственники бизнеса
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- страхование залога не обязательно
- не требуется согласие стороннего банка
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Дата актуализации
14.02.2019 15:04