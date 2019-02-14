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Левобережный, кредит для бизнеса

Перезагрузка

Основные сведения

  • Цель кредита
    рефинансирование кредита в стороннем банке
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—35 000 000
  • Срок кредита
    до 10 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11%
    до −5 п. п. от действующей ставки в стороннем банке; −0,2 п. п. при подаче заявки через сайт банка
  • Отсрочка начала погашения кредита
    1 мес.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • спецтехника
    • транспортные средства

    20% обеспечения на момент выдачи, остальной залог оформляется в течение 30 дней после выдачи кредита

  • Поручительство
    учредителей (участников) с долей в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП, физические лица — участники / собственники бизнеса
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • страхование залога не обязательно
    Особые ограничения
    • не требуется согласие стороннего банка
  • Дата актуализации
    14.02.2019 15:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Перезагрузка» в 41 городе России

Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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