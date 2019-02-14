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Основные сведения Цель кредита рефинансирование кредита в стороннем банке

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—35 000 000

Срок кредита до 10 лет

Ставка по кредиту годовых от 11%

до −5 п. п. от действующей ставки в стороннем банке; −0,2 п. п. при подаче заявки через сайт банка

Отсрочка начала погашения кредита 1 мес.

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение недвижимость спецтехника транспортные средства 20% обеспечения на момент выдачи, остальной залог оформляется в течение 30 дней после выдачи кредита

Поручительство учредителей (участников) с долей в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг(а)/третьи лица (если выступают залогодателями)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП, физические лица — участники / собственники бизнеса

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы страхование залога не обязательно Особые ограничения не требуется согласие стороннего банка

Дата актуализации 14.02.2019 15:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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