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Саровбизнесбанк, кредит для бизнеса

Чеснокредит

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств; приобретение основных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—15 000 000
  • Срок кредита
    5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • транспортные средства

    до 1 000 000 руб. без залога; свыше 5 000 000 руб. требуется обязательное предоставление в залог недвижимого имущества и/или поручительство фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса; страхование предмета залога не требуется

  • Поручительство
    собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций компании и лиц, принимающих решение, с обязательным согласием супругов; супругов — для ИП; иные ЮЛ и физические лица
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; безубыточная деятельности за последние 6 месяцев; наличие действующей лицензии на производство или реализацию товаров, работ или услуг, подлежащих лицензированию; количество поставщиков и покупателей не менее 3-х; отсутствие не исполненных судебных решений, приостановлений, арестов, иных ограничений на расчетном счете; собственниками бизнеса — резиденты РФ с постоянной пропиской и проживанием в городах присутствия банка
  • Дополнительная информация
    Возраст учредителей/поручителей на момент оформления кредитного договора от 21 до 55 лет включительно.
    Основные направления деятельности заемщика: розничная/оптовая торговля товарами народного потребления, производственная деятельность, строительно-монтажные работы, оказание услуг.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • до 1 млн руб. без залога;
    • страхование предмета залога не требуется
    Минусы
    • срок существования бизнеса от 12-ти месяцев
    Особые ограничения
    • место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности заемщика — города присутствия банка
  • Дата актуализации
    16.01.2019 15:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Чеснокредит» в 23 городах России

Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
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Телефоны
(831) 430-38-28

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