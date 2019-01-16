Чеснокредит

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств; приобретение основных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—15 000 000

Срок кредита 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Материальное обеспечение не требуется недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса транспортные средства до 1 000 000 руб. без залога; свыше 5 000 000 руб. требуется обязательное предоставление в залог недвижимого имущества и/или поручительство фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса; страхование предмета залога не требуется

Поручительство собственников бизнеса, в совокупности являющихся владельцами не менее 75% акций компании и лиц, принимающих решение, с обязательным согласием супругов; супругов — для ИП; иные ЮЛ и физические лица

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; безубыточная деятельности за последние 6 месяцев; наличие действующей лицензии на производство или реализацию товаров, работ или услуг, подлежащих лицензированию; количество поставщиков и покупателей не менее 3-х; отсутствие не исполненных судебных решений, приостановлений, арестов, иных ограничений на расчетном счете; собственниками бизнеса — резиденты РФ с постоянной пропиской и проживанием в городах присутствия банка

Дополнительная информация Возраст учредителей/поручителей на момент оформления кредитного договора от 21 до 55 лет включительно.

Основные направления деятельности заемщика: розничная/оптовая торговля товарами народного потребления, производственная деятельность, строительно-монтажные работы, оказание услуг.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы до 1 млн руб. без залога; страхование предмета залога не требуется Минусы срок существования бизнеса от 12-ти месяцев Особые ограничения место регистрации, местонахождение, место осуществления деятельности заемщика — города присутствия банка

Дата актуализации 16.01.2019 15:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Чеснокредит» в 23 городах России