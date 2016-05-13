Свободный
Основные сведения
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Цель кредита
любые цели
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—2 000 000
до 1 млн руб. без залога и поручительства
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Срок кредита
1 год и 1 мес.—3 года
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Ставка по кредиту годовых
13,5—16%
13,5% годовых при сроке кредита 13—18 мес., 15% — 19—24 мес., 16% — 25—35 мес.; +0,5 п. п. без обеспечения; в первые 30 дней ставка 54,75% годовых
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Отсрочка начала погашения кредита
1 месяц
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Материальное обеспечение
- не требуется
- недвижимость
- транспортные средства
залог не требуется при сумме кредита до 1 млн руб., ставка увеличивается на 0,5 п. п.
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Поручительство
физических лиц (в возрасте до 70 лет), индивидуальных предпринимателей, супругов
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Форма выдачи
кредит
наличными
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- без залога до 1 млн рублей
Особые ограничения
- небольшая сумма кредита;
- повышенная процентная ставка в первый месяц
- увеличение ставки без обеспечения
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Дата актуализации
05.03.2019 15:24