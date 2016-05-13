Свободный

Основные сведения Цель кредита любые цели

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—2 000 000

до 1 млн руб. без залога и поручительства

Срок кредита 1 год и 1 мес.—3 года

Ставка по кредиту годовых 13,5—16%

13,5% годовых при сроке кредита 13—18 мес., 15% — 19—24 мес., 16% — 25—35 мес.; +0,5 п. п. без обеспечения; в первые 30 дней ставка 54,75% годовых

Отсрочка начала погашения кредита 1 месяц

Материальное обеспечение не требуется недвижимость транспортные средства залог не требуется при сумме кредита до 1 млн руб., ставка увеличивается на 0,5 п. п.

Поручительство физических лиц (в возрасте до 70 лет), индивидуальных предпринимателей, супругов

Форма выдачи кредит наличными

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы без залога до 1 млн рублей Минусы небольшая сумма кредита; повышенная процентная ставка в первый месяц Особые ограничения увеличение ставки без обеспечения

Дата актуализации 05.03.2019 15:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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