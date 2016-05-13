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Хакасский Муниципальный Банк, кредит для бизнеса

Свободный

Основные сведения

  • Цель кредита
    любые цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—2 000 000
    до 1 млн руб. без залога и поручительства
  • Срок кредита
    1 год и 1 мес.—3 года
  • Ставка по кредиту годовых
    13,5—16%
    13,5% годовых при сроке кредита 13—18 мес., 15% — 19—24 мес., 16% — 25—35 мес.; +0,5 п. п. без обеспечения; в первые 30 дней ставка 54,75% годовых
  • Отсрочка начала погашения кредита
    1 месяц
  • Материальное обеспечение
    • не требуется
    • недвижимость
    • транспортные средства

    залог не требуется при сумме кредита до 1 млн руб., ставка увеличивается на 0,5 п. п.

  • Поручительство
    физических лиц (в возрасте до 70 лет), индивидуальных предпринимателей, супругов
  • Форма выдачи
    кредит

    наличными

  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • без залога до 1 млн рублей
    Минусы
    • небольшая сумма кредита;
    • повышенная процентная ставка в первый месяц
    Особые ограничения
    • увеличение ставки без обеспечения
  • Дата актуализации
    05.03.2019 15:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Свободный» в 10 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
ОГРН
1021900002563
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Телефоны
(3902) 35-75-00

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