Инвестиционный
Основные сведения
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Цель кредита
вложения во внеоборотные активы, рефинансирование кредитов сторонних банков, выданных для вложения во внеоборотные активы
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
без ограничений в пределах расчетного лимита
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Срок кредита
до 7 лет
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Ставка по кредиту годовых
10,5—13,9%
зависит от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет
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Отсрочка начала погашения кредита
до 12 месяцев
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Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимое имущество
- основные средства
- приобретаемое имущество
все виды залога, в т. ч. залог приобретаемых основных средств в размере не более 50% от общей залоговой стоимости
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Поручительство
собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга (и) — для ИП; третьих лиц являющихся залогодателями
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Форма выдачи
кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Режим погашения
дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
ежемесячно со 2-го месяца
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
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Дата актуализации
23.01.2019 11:30