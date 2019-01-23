Инвестиционный

Основные сведения Цель кредита вложения во внеоборотные активы, рефинансирование кредитов сторонних банков, выданных для вложения во внеоборотные активы

Валюта рубли

Сумма кредита без ограничений в пределах расчетного лимита

Срок кредита до 7 лет

Ставка по кредиту годовых 10,5—13,9%

зависит от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет

Отсрочка начала погашения кредита до 12 месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество основные средства приобретаемое имущество все виды залога, в т. ч. залог приобретаемых основных средств в размере не более 50% от общей залоговой стоимости

Поручительство собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале 25% и более; супруга (и) — для ИП; третьих лиц являющихся залогодателями

Форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) ежемесячно со 2-го месяца

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита

Дата актуализации 23.01.2019 11:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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