Реальное предложение

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, кредитование коммерческих операций, приобретение оборудования, транспортных средств, недвижимости, иные цели

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—15 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых ключевая ставка Банка России на момент заключения договора + 5 п. п.; +3 п. п. без личного страхования, +3 п. п. без страхования залогового имущества

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1,5% от суммы кредита за выдачу средств в день обращения

Отсрочка начала погашения кредита до 6-ти месяцев

Пени за просрочку платежа по кредиту двойная ключевая ставка

Материальное обеспечение недвижимость оборудование транспортные средства недвижимость только коммерческая

Поручительство физических и юридических лиц; учредителей/ единоличного исполнительного органа — для ЮЛ

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

Условия досрочного погашения без ограничений и штрафов

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 400 млн руб. в год; срок существования бизнеса от 2-х лет для ИП; численность работников до 250 человек; отсутствие просроченной задолженности

Дополнительная информация При изменении Ключевой ставки Банка России, ставка по кредиту изменяется с первого числа следующего месяца в одностороннем порядке.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможна отсрочка погашения основного долга Минусы увеличение процентной ставки при отказе страхования жизни, здоровья заемщика или передаваемого в залог имущества Особые ограничения регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории; наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 30.01.2019 15:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Реальное предложение» в 13 городах России