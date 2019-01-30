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Кузнецкий, кредит для бизнеса

Реальное предложение

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, кредитование коммерческих операций, приобретение оборудования, транспортных средств, недвижимости, иные цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—15 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    ключевая ставка Банка России на момент заключения договора + 5 п. п.; +3 п. п. без личного страхования, +3 п. п. без страхования залогового имущества
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1,5% от суммы кредита за выдачу средств в день обращения
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6-ти месяцев
  • Пени за просрочку платежа по кредиту
    двойная ключевая ставка
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • транспортные средства

    недвижимость только коммерческая

  • Поручительство
    физических и юридических лиц; учредителей/ единоличного исполнительного органа — для ЮЛ
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений и штрафов
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 400 млн руб. в год; срок существования бизнеса от 2-х лет для ИП; численность работников до 250 человек; отсутствие просроченной задолженности
  • Дополнительная информация
    При изменении Ключевой ставки Банка России, ставка по кредиту изменяется с первого числа следующего месяца в одностороннем порядке.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможна отсрочка погашения основного долга
    Минусы
    • увеличение процентной ставки при отказе страхования жизни, здоровья заемщика или передаваемого в залог имущества
    Особые ограничения
    • регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории;
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке
  • Дата актуализации
    30.01.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Реальное предложение» в 13 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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