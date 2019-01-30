Реальное предложение
Основные сведения
-
Цель кредита
пополнение оборотных средств, кредитование коммерческих операций, приобретение оборудования, транспортных средств, недвижимости, иные цели
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
300 000—15 000 000
-
Срок кредита
до 3 лет
-
Ставка по кредиту годовых
ключевая ставка Банка России на момент заключения договора + 5 п. п.; +3 п. п. без личного страхования, +3 п. п. без страхования залогового имущества
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1,5% от суммы кредита за выдачу средств в день обращения
-
Отсрочка начала погашения кредита
до 6-ти месяцев
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
двойная ключевая ставка
-
Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- транспортные средства
недвижимость только коммерческая
-
Поручительство
физических и юридических лиц; учредителей/ единоличного исполнительного органа — для ЮЛ
-
Форма выдачи
кредит
-
Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
-
Условия досрочного погашения
без ограничений и штрафов
-
Срок существования бизнеса
12 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; годовая выручка — до 400 млн руб. в год; срок существования бизнеса от 2-х лет для ИП; численность работников до 250 человек; отсутствие просроченной задолженности
-
Дополнительная информация
При изменении Ключевой ставки Банка России, ставка по кредиту изменяется с первого числа следующего месяца в одностороннем порядке.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможна отсрочка погашения основного долга
Особые ограничения
- увеличение процентной ставки при отказе страхования жизни, здоровья заемщика или передаваемого в залог имущества
- регистрация заемщика — на обслуживаемой банком территории;
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
-
Дата актуализации
30.01.2019 15:22